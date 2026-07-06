وفاة شاب شنقه حبل بقرة أثناء ربطها في الأقصر

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، داخل قرية زرنيخ التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، إثر تعرضه للاختناق بعدما التف حبل بقرة حول رقبته أثناء قيامه بربطها.

وتبين من المعلومات الأولية أن الشاب “ يوسف جابر” كان يربط البقرة، قبل أن يلتف الحبل حول رقبته بصورة مفاجئةبعد أن تحركت بصورة مفاجئة، ما أدى إلى إصابته باختناق شديد، وسقط فاقدا للوعي، ولم تفلح محاولات إنقاذه.

وتلقى الأجهزة الأمنية إخطارا بالواقعة، وانتقلت الجهات المختصة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة والفحص، فيما جرى نقل الجثمان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من أسباب الوفاة.