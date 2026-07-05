قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب رش المياه بالطريق .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بشتيل
مديحة حمدي: أعود للفن بعد إجازة الصيف.. وأقرأ عدة سيناريوهات بعد تحسن حالتي الصحية| خاص
إبراهيم حسن لـ أحمد موسى: بوجه تحية من خلالك للشعب الفلسطيني اللي بيشجع منتخب مصر
نتنياهو: لا أعتقد أن هناك صدعا في العلاقة مع ترامب
وليد جاب الله: الدولة تسعى دائما لوضع المواطن في أولوية الاهتمام
قاليباف: لسنا في حالة سلام مع أمريكا.. ولن نعترف بإسرائيل
الإسكان الاجتماعي 2026.. الأسعار وشروط حجز شقق سكن لكل المصريين 9
تعليق عاجل من مستشارة اللغة الإنجليزية بالتعليم بعد امتحان انجليزي الثانوية العامة
لأول مرة منذ 4 أشهر.. تراجع سعر الدولار إلى هذه القيمة
العرابي: مصر في سباق مع التطورات العلمية.. ولديها إنجاز عسكري علمي
كل فلسطين وغزة بيحبوك.. أول تعليق من الرسام الفلسطيني على صورة حسام حسن
لبنان: 4304 شهيداً و12203 جريحاً ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام والمدارس الفنية للعام الدراسي 2026 _2027 بحد أدنى 240 درجة للتعليم الثانوى العام

محافظ الأقصر يعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام والمدارس الفنية للعام الدراسي 2026 _ 2027 بحد أدنى 240 درجة للتعليم الثانوى العام
محافظ الأقصر يعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام والمدارس الفنية للعام الدراسي 2026 _ 2027 بحد أدنى 240 درجة للتعليم الثانوى العام
شمس يونس

 اعتمد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، اليوم الأحد ، تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة بمدارس المرحلة الثانوية النظامية تعليم عام وفني للعام الدراسي القادم 2026 _ 2027، وبلغ الحد الأدنى للقبول بمدارس تعليم الثانوي العام 240 درجة.

وأوضح الدكتور صفوت جارح ، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالأقصر، أنه سيتم قبول خدمات الثانوي العام وفقاً للقرار الوزاري رقم 357 لسنة 2018، بنسبة 25% من أعداد المقبولين بالتعليم الثانوي العام على مستوى كل إدارة تعليمية، مع ترتيب المتقدمين وفقاً للمجموع تنازلياً لتحقيق العدالة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر ،  أن درجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفندقي  هي 210 درجة لمدرسة الاقصر الثانوية الفندقية ، و200 درجة لمدرسة إسنا الثانوية الفندقية ، بعد اجتياز المقابلة الشخصية.

والحد الأدنى للقبول فى مدارس الأقصر الميكانيكية بنين ، وإسنا الصناعية بنين 190 درجة.  ،والدير الصناعية المشتركة ، والاقصر الصناعية بنات 180 درجة.

و170 درجة لمدارس أرمنت الميكانيكية بنين ، وأرمنت الصناعية بنات ، والعديسات الصناعية المشتركة ، وحاجر الضبعية الصناعية المشتركة  ، وإسنا الصناعية بنات.

و160 درجة لمدارس الأقصر الزخرفية بنين ، والعشي الصناعية المشتركة ، وأرمنت الزخرفية بنين ، والديمقراط الصناعية بنات.

ودرجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم التجاري 180 درجة، لمدارس الأقصر التجارية بنات ، وأرمنت  التجارية المشتركة ، والعديسات التجارية المشتركه ،وإسنا التجارية بنات .

و170 درجة لمدارس الأقصر التجارية بنين ، وفصول المريس التجارية المشتركة، والبياضية التجارية المشتركة ، والعشى التجارية المشتركة.

و 165 درجة لفصول  ابن الجراح التجارية المشتركة ، والضبعية التجارية ، ونجع حبشي التجارية ، وكوم البعيرات التجارية .

ودرجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الزراعي 155 درجة لمدارس الشهيد مصطفى حجاجى الزراعية ، وإسنا الزراعية ، و150 درجه لأرمنت الزراعية.

أما البرامج المهنية فيتم الإرجاء لمراحل التنسيق اللاحقة ، وكذلك فصول نظام الخدمات.

تأتي هذه القرارات  في إطار جهود محافظة الأقصر لتحسين جودة التعليم وتوفير فرص تعليمية عادلة ومناسبة لجميع الطلاب، بما يضمن تحقيق التوازن بين التعليم العام والفني وتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية.

يذكر أن عدد الطلاب الناجحين لهذا العام 14259 طالب وطالبة .

الاقصر اخبار الأقصر محافظ الأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 1700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع الجديد

جروبات الغش

تداول إجابات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 بتيليجرام والتعليم تتحرك

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لـ مسي داخل معسكر الأرجنتين؟

وزير التربية والتعليم

ضبط مصوري امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 واتخاذ الإجراءات القانونية

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

أسعار الذهب اليوم

نزل 320 جنيها.. أسعار الجنيه الذهب الآن وعيار 21 يواصل الهبوط

امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026

حل امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك

الصور المتداولة

تداول صورة مزعومة لامتحان انجليزي الثانوية العامة "على سجادة"|والتعليم تحقق

ترشيحاتنا

المعاصي

ما حكم المجاهرة بالذنوب والمعاصي؟ دار الإفتاء تكشف خطورتها

صورة أرشيفية لامتحانات الثانوية الأزهرية

الثانوية الأزهرية.. أجواء مستقرة وانتظام امتحان البلاغة بالقسم الأدبي

افتتاح جناح الأزهر بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي

غدا.. الأزهر يفتتح جناحه بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب بإصدارات متنوعة

بالصور

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يتابع اختبارات التصفيات الأولية المركزية الشفوية لمسابقة «دولة التلاوة- الموسم الثاني» بمسجد الفتح بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قومي المرأة بالشرقية يستخرج 1000 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات بالمجان

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا
بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا
بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

فيديو

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لـ مسي داخل معسكر الأرجنتين؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الكنز

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

المزيد