محافظ الأقصر يعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام والمدارس الفنية للعام الدراسي 2026 _ 2027 بحد أدنى 240 درجة للتعليم الثانوى العام

اعتمد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، اليوم الأحد ، تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة بمدارس المرحلة الثانوية النظامية تعليم عام وفني للعام الدراسي القادم 2026 _ 2027، وبلغ الحد الأدنى للقبول بمدارس تعليم الثانوي العام 240 درجة.

وأوضح الدكتور صفوت جارح ، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالأقصر، أنه سيتم قبول خدمات الثانوي العام وفقاً للقرار الوزاري رقم 357 لسنة 2018، بنسبة 25% من أعداد المقبولين بالتعليم الثانوي العام على مستوى كل إدارة تعليمية، مع ترتيب المتقدمين وفقاً للمجموع تنازلياً لتحقيق العدالة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر ، أن درجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفندقي هي 210 درجة لمدرسة الاقصر الثانوية الفندقية ، و200 درجة لمدرسة إسنا الثانوية الفندقية ، بعد اجتياز المقابلة الشخصية.

والحد الأدنى للقبول فى مدارس الأقصر الميكانيكية بنين ، وإسنا الصناعية بنين 190 درجة. ،والدير الصناعية المشتركة ، والاقصر الصناعية بنات 180 درجة.

و170 درجة لمدارس أرمنت الميكانيكية بنين ، وأرمنت الصناعية بنات ، والعديسات الصناعية المشتركة ، وحاجر الضبعية الصناعية المشتركة ، وإسنا الصناعية بنات.



و160 درجة لمدارس الأقصر الزخرفية بنين ، والعشي الصناعية المشتركة ، وأرمنت الزخرفية بنين ، والديمقراط الصناعية بنات.

ودرجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم التجاري 180 درجة، لمدارس الأقصر التجارية بنات ، وأرمنت التجارية المشتركة ، والعديسات التجارية المشتركه ،وإسنا التجارية بنات .

و170 درجة لمدارس الأقصر التجارية بنين ، وفصول المريس التجارية المشتركة، والبياضية التجارية المشتركة ، والعشى التجارية المشتركة.

و 165 درجة لفصول ابن الجراح التجارية المشتركة ، والضبعية التجارية ، ونجع حبشي التجارية ، وكوم البعيرات التجارية .

ودرجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الزراعي 155 درجة لمدارس الشهيد مصطفى حجاجى الزراعية ، وإسنا الزراعية ، و150 درجه لأرمنت الزراعية.

أما البرامج المهنية فيتم الإرجاء لمراحل التنسيق اللاحقة ، وكذلك فصول نظام الخدمات.

تأتي هذه القرارات في إطار جهود محافظة الأقصر لتحسين جودة التعليم وتوفير فرص تعليمية عادلة ومناسبة لجميع الطلاب، بما يضمن تحقيق التوازن بين التعليم العام والفني وتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية.

يذكر أن عدد الطلاب الناجحين لهذا العام 14259 طالب وطالبة .