جهاز شباب الخريجين بالأقصر ينظم تدريبًا على تجفيف الطماطم لدعم الفتيات

نظم جهاز شباب الخريجين بمحافظة الأقصر، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في مجال تجفيف الطماطم، استهدف أكثر من 20 فتاة من الخريجين بقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وذلك تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، في إطار جهود دعم الشباب وتمكين المرأة اقتصاديًا وتشجيع ثقافة العمل الحر.

ويأتي التدريب ضمن خطة الجهاز لتأهيل الشباب والفتيات بالمهارات المهنية والحرفية التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية، وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تعتمد على استغلال الموارد المحلية وتحقيق عائد اقتصادي مناسب بتكاليف محدودة.

وأكدت شيرين طلعت مدير جهاز شباب الخريجين بمحافظة الأقصر، أن الجهاز يواصل تنفيذ برامج تدريبية متنوعة تستهدف رفع كفاءة الشباب وإكسابهم خبرات عملية تؤهلهم لإطلاق مشروعاتهم الخاصة، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن مشروع تجفيف الطماطم يعد من المشروعات الإنتاجية الواعدة التي يمكن تنفيذها بإمكانات بسيطة مع تحقيق أرباح جيدة.

وأضافت أن البرنامج يركز على تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال تدريبها على مهارات عملية تساعدها في إقامة مشروعات منزلية منتجة، إلى جانب توفير سبل دعم وتسويق المنتجات بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية، بما يضمن استدامة هذه المشروعات وتحقيق مردود اقتصادي للأسر المستفيدة.

وشمل التدريب جانبًا نظريًا وآخر عمليًا، حيث تعرفت المشاركات على مراحل تجفيف الطماطم بداية من اختيار الثمار المناسبة وطرق إعدادها، مرورًا بخطوات التجفيف الصحيحة، وحتى الحصول على منتج نهائي مطابق للمواصفات وجاهز للتسويق.

كما تناولت الورشة أساليب حفظ الأغذية، ومراحل فسادها، مع التعريف بالتجفيف باعتباره من أكثر وسائل حفظ الأغذية الطبيعية كفاءة، إلى جانب استعراض المواصفات القياسية للطماطم المخصصة للتجفيف، وأنواع التجفيف المختلفة، والخطوات الفنية التي تضمن جودة المنتج وسلامته الغذائية.

وشهدت الورشة تفاعلًا ملحوظًا من المشاركات، اللاتي أشدن بالمحتوى التدريبي والاستفادة العملية التي حققنها، مؤكدات أن مثل هذه البرامج تفتح أمامهن آفاقًا جديدة لدخول سوق العمل وإنشاء مشروعات صغيرة تسهم في تحسين مستوى الدخل.

ويواصل جهاز شباب الخريجين بالأقصر، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، تنفيذ برامج ومبادرات تدريبية تستهدف دعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا، بما يعزز ثقافة الإنتاج والعمل الحر، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".