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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا موجة الحر في نيوجيرسي إلى 25 شخصا

حرارة شديدة
حرارة شديدة
محمد على

أدى ارتفاع درجات الحرارة إلى ارتفاع ضحايا موجة الحر في نيوجيرسي إلى وفاة 25 شخصًا.

يعتقد مسؤولون في ولاية نيوجيرسي أن موجة الحر الشديدة تسببت في 25 حالة وفاة منذ 2 يوليو، وهو أعلى عدد وفيات في أي ولاية حتى الآن.

تسببت موجة الحر التي تجتاح معظم أنحاء شرق ووسط الولايات المتحدة في مقتل أكثر من 20 شخصًا في الأسبوع الماضي، وفقًا لمسؤولين محليين، حيث من المتوقع أن تضرب ظروف حارة أكثر خطورة الغرب قريبًا.
 


 

بحسب مسؤولين معظم الضحايا عُثر عليهم داخل منازل تفتقر إلى أجهزة تكييف، بينما وُجد آخرون في سيارات أو في الشوارع.
قالت داليا عويس، مديرة الاتصالات بوزارة الصحة، في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن أعمار الضحايا تتراوح بين منتصف الثلاثينيات والثمانينيات من العمر. وأكدت أن البيانات أولية.


 

ضحايا موجة الحر نيوجيرسي

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