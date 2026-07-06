تفاصيل إلغاء مران مصر في أتلانتا.. وجلسة صلاح التحفيزية قبل مواجهة الأرجنتين

كشف محمد يحيى، الناقد الرياضي، كواليس استعدادات منتخب مصر قبل المواجهة المرتقبة أمام الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن المران الأخير شهد تطورات غير متوقعة بسبب الأحوال الجوية.

قال يحيى، خلال مداخلة عبر «زووم» من أمريكا مع الإعلامي محمد طارق أضا في التغطية الخاصة بكأس العالم 2026 عبر قناة «صدى البلد»، إن أجواء التدريب كانت تسير بصورة طبيعية، قبل أن تتغير بشكل مفاجئ مع هبوب عاصفة رعدية، موضحًا أن المران استمر نحو ساعة واحدة فقط، قبل أن تتدخل السلطات الأمريكية وتطالب الجهاز الفني بإنهائه حفاظًا على سلامة اللاعبين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضاف أن هذه الظروف لن تؤثر على المباراة، مشيرًا إلى أن الملعب الذي سيستضيف مواجهة مصر والأرجنتين في مدينة أتلانتا مغطى بالكامل، وجاهز لاستقبال اللقاء دون أي مشكلات.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن مدينة أتلانتا تشهد حضورًا جماهيريًا مصريًا كبيرًا، لدرجة أنها تحولت إلى ما يشبه «المستعمرة المصرية»، متوقعًا منافسة قوية في المدرجات بين جماهير المنتخبين، بالتزامن مع المواجهة المنتظرة داخل أرض الملعب.

وأوضح أن المباراة تحظى باهتمام عالمي، خاصة أنها ستجمع بين محمد صلاح وليونيل ميسي، لافتًا إلى أن أسطورتي كرة القدم تييري هنري وزلاتان إبراهيموفيتش أكدا أن فرص المنتخبين متساوية، وأن المواجهة لا تحمل أفضلية واضحة لأي طرف.

كشف يحيى أن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، حرص على عقد أكثر من جلسة مع محمد هاني، من أجل دعمه نفسيًا ومعنويًا، مطالبًا اللاعب بعدم الالتفات إلى الانتقادات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتركيز فقط على تقديم أفضل ما لديه داخل الملعب.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن محمد صلاح اجتمع مع لاعبي المنتخب، وحرص على رفع معنوياتهم قبل اللقاء، مؤكدًا لهم أن رهبة الأسماء الكبيرة تختفي مع انطلاق المباراة، وأن منتخب مصر يمتلك فرصة حقيقية للمنافسة وتحقيق التأهل إذا لعب الجميع بثقة وتركيز طوال اللقاء.