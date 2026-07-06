ارتفاع عدد القتـ.ـلى إلى 9 جراء الغارات الروسية على كييف

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بـ انفجار مستودع ذخائر جنوب غرب العاصمة كييف بسبب القصف الروسي.



وأوضحت القناة أنه لا يزال القصف الروسي يستهدف العاصمة الأوكرانية كييف، وأن عدد القتـ.ـلى ارتفع إلى 9 جراء الغارات الروسية على العاصمة الأوكرانية كييف.



وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إن عدداً من السكان لا يزالون محاصرين داخل مبنى سكني أصابه صاروخ روسي، موضحاً أن العالقين موجودون بين الطابقين السابع والتاسع، بينما تواصل فرق الطوارئ عمليات الإنقاذ.

وفي تطور متصل، صعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من لهجته تجاه بيلاروسيا، مهدداً باستهداف مصفاة موزير النفطية إذا استمرت مينسك في تزويد روسيا بالوقود، في خطوة تعكس اتساع دائرة التوتر الإقليمي بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية بين موسكو وكييف.