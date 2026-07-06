الزمالك يعلن رحيل وائل بدر مدرب فريق السلة

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بالشكر لوائل بدر، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة، بعد تقدمه بطلب الرحيل عن منصبه، لرغبته في خوض تجربة جديدة، وهو الطلب الذي وافق عليه النادي تقديرًا لرغبته واحترامًا لمسيرته.

وأكد نادي الزمالك أن أبوابه ستظل دائمًا مفتوحة أمام أبنائه، وأنه لا يقف يومًا في طريق أي منهم عندما يرى أن مصلحته المهنية تقوده إلى خطوة جديدة، تقديرًا لكل من يعمل بإخلاص ويمنح النادي أفضل ما لديه.

وخلال فترة توليه المسئولية، قدم وائل بدر وجهازه الفني نموذجًا في الالتزام والعمل، وقاد الفريق إلى التتويج بلقب كأس مصر لكرة السلة في الموسم الماضي، ليسجل اسمه ضمن أبناء الزمالك الذين ساهموا في إضافة بطولة جديدة إلى خزائن النادي.

وأوضح مجلس الإدارة أن ما تحقق خلال الفترة الماضية يمثل جزءًا من مشروع مستمر لتطوير قطاع كرة السلة، وأن النادي سيواصل تنفيذ خطته في البناء والمنافسة على جميع البطولات، انطلاقًا من إيمانه بأن الزمالك سيظل دائمًا قادرًا على صناعة النجاحات.

وتتمنى نادي الزمالك التوفيق والنجاح لوائل بدر في خطوته المقبلة، مع وستظل العلاقة بين الزمالك وأبنائه قائمة على التقدير والاحترام، فكل من يخدم هذا الكيان يظل جزءًا من تاريخه وعائلته.