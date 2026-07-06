خلافات الجيرة.. القبض على المتهمين بالتعدى على سيدة بشومة داخل محل بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على إحدى السيدات بإستخدام عصا خشبية داخل المحل الخاص بها وتحطيم محتوياته بالشرقية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 24يونيو المنقضى تبلغ لمركز شرطة بلبيس من (مالكة محل – مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من (شخصان) لقيامهما بالتعدى عليها بإستخدام عصا خشبية "شومة" وإتلاف محتويات المحل الخاص بها ، لخلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال.



أمكن تحديد وضبط الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو (عامل ، عمه - مقيمان بدائرة المركز).. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات وأقرا بتخلصهما من الأداة المستخدمة فى الواقعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.