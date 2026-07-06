القبض على شخص تعاطى المخدرات بكورنيش بورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص فى حالة عدم إتزان نتيجة تعاطيه للمواد المخدرة ببورسعيد.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة بور فؤاد ثان)، وبمواجهته أقر أنه كان فى حالة عدم إتزان نتيجة تعاطيه المواد المخدرة حال تواجده بمنطقة الكورنيش بدائرة قسم شرطة المناخ بتاريخ أول الجارى ، وأقر بتحصله على المواد المخدرة من (عنصر جنائى- مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ).

أمكن ضبطه وبحوزته (كمية لمخدر البودر - مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

