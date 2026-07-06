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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع شابين خلال التنقيب عن الآثار أسفل منزل في أسيوط

التنقيب عن الآثار- صورة أرشيفية
التنقيب عن الآثار- صورة أرشيفية
إيهاب عمر

لقي شابان مصرعهما، اليوم، إثر انهيار حفرة أثناء قيامهما بأعمال تنقيب يُشتبه في أنها للبحث عن الآثار بطريقة غير مشروعة أسفل أحد المنازل بمنطقة درب المصري بمدينة أسيوط، وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال الجثمانين ونقلهما إلى مشرحة المستشفى.


وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار حفرة أسفل أحد المنازل، ووجود أشخاص بداخلها، بمنطقة درب المصري التابعة لحي غرب مدينة أسيوط.


وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وضباط قسم أول أسيوط، يرافقهم رجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، حيث كشفت المعاينة الأولية أن الحفرة انهارت أثناء أعمال تنقيب يُشتبه في أنها للبحث عن الآثار، ما أسفر عن وفاة كل من “هاني . ف . ع “ (40 عامًا)، مقيم بمنطقة الوليدية بحي شرق أسيوط، و ” سيد . م . أ " (27 عامًا)، مقيم بمنطقة غرب البلد.


ونجحت قوات الحماية المدنية في انتشال جثماني الضحيتين من أسفل الأنقاض، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام ، تحت تصرف النيابة العامة والطب الشرعي لاستكمال الإجراءات القانونية.


وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة بأسيوط التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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