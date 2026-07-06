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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتابع خدمات الكشف المجاني ضمن مبادرة "100 مليون صحة"

محافظ أسيوط يتابع خدمات الكشف المجاني ضمن مبادرة "100 مليون صحة"
محافظ أسيوط يتابع خدمات الكشف المجاني ضمن مبادرة "100 مليون صحة"
إيهاب عمر

تفقد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، فعاليات القافلة الطبية المقامة بالبهو الرئيسي لديوان عام المحافظة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، والتي تستهدف تقديم خدمات الكشف والفحص الطبي بالمجان.

وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الرعاية الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في المبادرات الصحية والوقائية ودعم برامج الكشف المبكر عن الأمراض.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق محمد صبحي مدير عيادة الرجاء الصحية، والدكتور أحمد أسامة منسق المبادرات، وعدد من أعضاء الفرق الطبية والتمريض.

واستهل محافظ أسيوط جولته بتفقد أعمال الفرقة الصحية بمقر الديوان العام، واطلع على انتظام تقديم الخدمات الطبية للعاملين، ومتابعة إجراءات الكشف والفحوصات والتحاليل المختلفة، إلى جانب برامج التوعية والتثقيف الصحي التي تستهدف نشر ثقافة الوقاية والكشف المبكر.

وأكد المحافظ، أن مبادرة "100 مليون صحة" تمثل واحدة من أهم المبادرات الرئاسية التي أحدثت نقلة نوعية في القطاع الصحي، وأسهمت في توسيع نطاق الخدمات الوقائية والعلاجية، بما يضمن الوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة.

وأوضح أن الخدمات المقدمة تشمل الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة من خلال قياس السكر العشوائي والتراكمي وضغط الدم، فضلاً عن مبادرات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، ومنها أورام البروستاتا والقولون وعنق الرحم والرئة، بالإضافة إلى برنامج الإقلاع عن التدخين، بما يعزز فرص الوقاية والاكتشاف المبكر ورفع معدلات الشفاء.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية استمرار المبادرات الصحية والقوافل الطبية باعتبارها إحدى الآليات الفاعلة لتحقيق العدالة الصحية وضمان وصول الخدمات الطبية إلى مستحقيها، مؤكدًا حرصه على المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة وتوفير كافة أوجه الدعم اللازمة لإنجاح تلك المبادرات.

كما ثمن اللواء محمد علوان جهود الأطقم الطبية والإدارية المشاركة، والدعم المتواصل الذي توليه القيادة السياسية ووزارة الصحة والسكان لتطوير القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن ما تشهده المنظومة الصحية من توسع في المبادرات والخدمات يعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري والحفاظ على صحته باعتبارها أحد أهم محاور التنمية الشاملة.

أسيوط محافظ أسيوط القافلة الطبية 100 مليون صحة مبادرة رئيس الجمهورية الفحص الطبي

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