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لو ناوي تبدأ مشروع.. التموين تدرس إتاحة قروض وحلول تمويلية للمستفيدين من "Carry On"
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

لو ناوي تبدأ مشروع.. التموين تدرس إتاحة قروض وحلول تمويلية للمستفيدين من "Carry On"

وزارة التموين
وزارة التموين
محمد صبيح

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع مسؤولي شركة إرادة فاينانس، لبحث آليات التعاون في توفير حلول تمويلية وبنكية متكاملة للمستفيدين من المشروع القومي “Carry On”، بما يسهم في تمكينهم من بدء مشروعاتهم والتوسع فيها، ودعم استدامة أعمالهم.

وذلك في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز الشمول المالي، وتوسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

توفير برامج تمويلية ميسرة

حضر الاجتماع من جانب شركة إرادة فاينانس عمرو أبو العزم، الرئيس التنفيذي للشركة، والأستاذ كريم أبو جالوه، المدير المالي، وأحمد كمال، رئيس قطاع الأعمال، ومحمد الأجرودي، مدير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأحمد عصام، مدير قطاع التكنولوجيا، ومحمد سري، مدير النمو وتعظيم الإيرادات.

كما حضر من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية أحمد كمال، مساعد الوزير للمشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، و سارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

وتناول الاجتماع مناقشة آليات التعاون لتوفير برامج تمويلية ميسرة، وفي مقدمتها القروض الصغيرة، إلى جانب إتاحة حلول وخدمات بنكية متكاملة تتناسب مع طبيعة المشروع القومي “Carry On”، بما ييسر حصول المستفيدين على التمويل اللازم لبدء مشروعاتهم أو تطويرها والتوسع فيها، ويسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز فرص النجاح والاستدامة.

كما ناقش الجانبان إمكانية تصميم برامج تمويلية مرنة تتوافق مع احتياجات أصحاب المنافذ والمستفيدين من المشروع، بما يدعم خطط الوزارة للتوسع في تطبيق نموذج “Carry On” على مستوى الجمهورية، ويشجع المزيد من الشباب ورواد الأعمال على الانضمام إلى المشروع.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل على بناء منظومة متكاملة من الشراكات مع مؤسسات التمويل والقطاع المصرفي، لتوفير مختلف أوجه الدعم المالي والفني للمستفيدين من المشروع القومي “Carry On”، بما يسهم في تمكين الشباب ورواد الأعمال، وتعزيز كفاءة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية، وزيادة معدلات الشمول المالي، وخلق فرص عمل مستدامة.

ومن جانبهم، أعرب مسؤولو شركة إرادة فاينانس عن ترحيبهم بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكدين استعداد الشركة لتقديم حلول تمويلية مرنة ومبتكرة تتناسب مع احتياجات مستفيدي المشروع القومي “Carry On”، بما يسهم في تسهيل حصولهم على التمويل، ودعم نمو مشروعاتهم، وتعزيز نجاح المشروع وتحقيق أهدافه الاقتصادية والتنموية.

مؤسسات التمويل لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التمويل لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية Carry On توفير برامج تمويلية ميسرة

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