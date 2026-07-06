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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

80 مليون دولار فرص تصديرية جديدة.. ومصر تقفز للمركز الـ11 عالميًا في صادرات البطاطس المجمدة

بطاطس
بطاطس
ولاء عبد الكريم


أكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن مصر تمتلك فرصًا تصديرية إضافية تقدر بنحو 80 مليون دولار في أسواق البطاطس المحضرة أو المحفوظة المجمدة، في وقت ارتفعت فيه صادرات المنتج إلى 253 مليون دولار خلال عام 2025 بنمو 19%، فيما احتلت مصر المركز الحادي عشر عالميًا بين أكبر مصدري البطاطس المجمدة المحضرة، والمركز العاشر عالميًا في إنتاج البطاطس الطازجة.
 

ندوة للأسواق العالمية
 

ونظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية متخصصة حول فرص تصدير البطاطس المجهزة أو المحفوظة إلى الأسواق الدولية، مع التركيز على البطاطس المجمدة المحضرة أو المحفوظة بغير الخل أو حمض الخليك تحت البند الجمركي HS Code 200410، باعتبارها من أسرع السلع نموًا ضمن صادرات الصناعات الغذائية المصرية. وأوضح أن الندوة تأتي في إطار دعم الشركات المصرية ببيانات سوقية متخصصة حول الطلب العالمي، وحركة المنافسين، والأسواق الواعدة، واشتراطات النفاذ، وفرص التوسع في المنتجات ذات القيمة المضافة.
 

منتجات قيمة مضافة
 

وأوضح المجلس أن البند الجمركي HS Code 200410 يشمل البطاطس المجمدة المحضرة أو المحفوظة دون استخدام الخل أو حمض الخليك، ومن بينها البطاطس نصف المقلية وFrench Fries بمختلف أنواعها مثل straight cut وcrinkle cut وshoestring، إلى جانب potato wedges وpotato cubes وslices وhash browns وpotato patties وrösti وغيرها من المنتجات المجمدة، مشيرًا إلى أن هذه المنتجات تعتمد على سلاسل التبريد وتستخدم على نطاق واسع في المطاعم والفنادق وسلاسل الوجبات السريعة، مدفوعة بالنمو العالمي لقطاع الأغذية الجاهزة وخدمات الطعام.
 

طلب عالمي متنامٍ
 

واستعرض المجلس تطورات السوق العالمية، موضحًا أن الواردات العالمية من المنتج بلغت نحو 14.2 مليار دولار خلال 2025 بإجمالي 9.5 مليون طن، مع نمو سنوي في القيمة بلغ 15% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، ونمو في الكميات بلغ 5%، بينما ارتفع متوسط سعر الطن إلى نحو 1460 دولارًا.

 وتصدرت الولايات المتحدة قائمة أكبر المستوردين بقيمة 2.1 مليار دولار، تلتها المملكة المتحدة وفرنسا واليابان وألمانيا، فيما جاءت السعودية ضمن أكبر عشرة مستوردين عالميًا بقيمة 450 مليون دولار.
 

مصر بين الكبار
 

وأشار المجلس إلى أن بلجيكا تصدرت قائمة أكبر المصدرين عالميًا بحصة 29% من الصادرات العالمية، تلتها هولندا ثم كندا والولايات المتحدة وفرنسا، بينما جاءت مصر في المركز الحادي عشر عالميًا بحصة تقارب 2%، وحققت أعلى معدلات النمو السنوي في القيمة بنسبة 44% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، لتصبح من أسرع الدول نموًا في هذا القطاع.
 

إنتاجية مرتفعة
 

وأوضح المجلس أن الإنتاج العالمي من البطاطس الطازجة بلغ نحو 390 مليون طن في 2024، بينما جاءت مصر في المركز العاشر عالميًا بإنتاج 8.1 مليون طن يمثل 2.1% من الإنتاج العالمي، كما يبلغ متوسط إنتاجية البطاطس في مصر نحو 30 طنًا للهكتار، متجاوزًا المتوسط العالمي البالغ 23 طنًا للهكتار، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
 

قفزة بالصادرات
 

وأكد المجلس أن صادرات مصر من مصنعات البطاطس ارتفعت من 281 مليون دولار في 2024 إلى 330 مليون دولار في 2025 بنسبة نمو 17%، فيما سجل البند HS Code 200410 وحده صادرات بقيمة 253 مليون دولار مقابل 213 مليون دولار في 2024 ليستحوذ على 77% من إجمالي صادرات القطاع. 

كما بلغت صادرات البطاطس غير المجمدة 61 مليون دولار، والبطاطس المجمدة غير المطهية 8.6 مليون دولار، وflakes وgranules وpellets نحو 4.4 مليون دولار، ودقيق البطاطس 2.1 مليون دولار.
 

نمو تاريخي
 

وأوضح المجلس أن صادرات البطاطس المجمدة المحضرة ارتفعت من 50 مليون دولار في 2015 إلى 253 مليون دولار في 2025، كما قفزت الكميات من 48 ألف طن إلى 238 ألف طن خلال الفترة نفسها، فيما تعتمد صادرات هذا البند على 127 شركة مصرية، تستحوذ 11 شركة فقط منها على 97% من إجمالي قيمة الصادرات.
 

الأسواق الرئيسية
 

وأشار المجلس إلى أن الدول العربية استحوذت على 72% من صادرات مصر بقيمة 181.7 مليون دولار، تلتها أسواق MERCOSUR بنسبة 14%، ثم الولايات المتحدة بنسبة 10%، بينما لم تتجاوز حصة الاتحاد الأوروبي 1%. وتصدرت الأردن قائمة المستوردين بقيمة 51 مليون دولار، تلتها السعودية بـ45 مليون دولار، ثم البرازيل والإمارات والولايات المتحدة.
 

وأوضح المجلس أن صادرات مصر خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 بلغت 81 مليون دولار مقابل 84 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2025، وذلك بعد سلسلة نمو متواصلة بدأت من 17 مليون دولار في أول أربعة أشهر من 2021 وصولًا إلى 84 مليون دولار في الفترة نفسها من 2025.
 

فرص بـ80 مليون
 

وأكد المجلس أن مؤشرات Export Potential Map تكشف عن فرص تصديرية إضافية تقدر بنحو 80 مليون دولار، تتركز في أسواق الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي وغرب أوروبا وشرق أوروبا وآسيا الوسطى، مع وجود أكبر فجوة غير مستغلة داخل الاتحاد الأوروبي بقيمة تقارب 32 مليون دولار، بينما تشمل أبرز الأسواق الواعدة السعودية وإيطاليا وليبيا وسلطنة عمان.
 

أسواق واعدة
 

ووصف المجلس السوق الأمريكي بأنه أحد أهم الأسواق الاستراتيجية، حيث تبلغ وارداته 2.13 مليار دولار، وتحتل مصر المركز الرابع بين مورديه بنمو 287% في قيمة الصادرات خلال الفترة من 2021 إلى 2025.

 كما أكد أهمية السوق السعودي الذي بلغت وارداته 450 مليون دولار، إلى جانب السوق الإيطالي الذي يوفر فرصًا كبيرة في ظل الإعفاءات الجمركية، والسوق الليبي الذي تستحوذ فيه مصر على نحو 30% من الواردات، إضافة إلى سلطنة عمان التي ما زالت تمثل فرصة للنمو رغم المنافسة القوية.
 

توصيات للتوسع
 

وشدد المجلس على ضرورة تنويع المنتجات والتوسع في الأصناف الأعلى قيمة مضافة، وزيادة الانتشار في الأسواق ذات الإمكانات المرتفعة، وتطوير منتجات العلامات التجارية الخاصة Private Label، وتحسين قدرات التعبئة والتغليف، والالتزام بشهادات الجودة الدولية مثل BRCGS وIFS وGlobalG.A.P ومتطلبات FDA، إلى جانب التوسع في الزراعة التعاقدية وزيادة قدرات التخزين، وتعزيز المشاركة في المعارض والبعثات التجارية الدولية مثل Gulfood وAnuga وSIAL وSaudi Food، بما يدعم نمو صادرات البطاطس المصرية خلال السنوات المقبلة.

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