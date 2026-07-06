قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الين الياباني يهبط قرب أدنى مستوياته في أربعة عقود وسط ترقب تدخل حكومي
لو ناوي تبدأ مشروع.. التموين تدرس إتاحة قروض وحلول تمويلية للمستفيدين من "Carry On"
خلال موسم الأمطار.. مصرع أم وأطفالها الخمسة بانهيار مبنى في الهند
موسكو تتوعد بتصعيد يومي في أوكرانيا وتؤكد تحول العملية العسكرية إلى حرب
ذعر في 3 محافظات بسبب الثعابين.. 3 وفيات و13 إصابة بالشرقية وأفعى بطول 160 سم في الإسماعيلية.. وثعبان داخل عقار بالتجمع| ما القصة؟
مصادر طبية في غزة: 6 شهداء بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي
بعد فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث في معسكر منتخب الأرجنتين؟
لامين يامال يقود الهجوم.. التشكيل المتوفع لمنتخب إسبانيا ضد البرتغال
قرار عاجل بتشكيل لجان مركزية لفحص تحويلات طلاب الصف الأول الثانوي
بقوة 4.7 ريختر.. هزة أرضية تضرب شمال غرب كوستاريكا
قبل ماتفوّل.. اعرف أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 يوليو
مد فترة التقدم لرياض الأطفال حتى15 يوليو ولأولى ابتدائي حتى 31 يوليو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

كجوك: نثق في قدرة الشباب على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للخدمات الرقمية

وزير المالية
وزير المالية
محمد يحيي

شارك أحمد كجوك وزير المالية، فى افتتاح المركز الجديد للخدمات الرقمية لأحد شركات المياه الغازية بالقاهرة، وتفاعل مع الشباب المصرى المبتكر، وسدد ركلة ترجيحية «رمزية» تشجيعًا لإحدى الألعاب الترفيهية «التى ابتكرها العاملون بالمركز».

أكد كجوك، أننا نثق فى قدرة شبابنا على تحويل مصر لمركز إقليمي للخدمات الرقمية والابتكار، موضحًا أننا لدينا كوادر مؤهلة.. مهندسين ومطورين ومتخصصين، ومنظومة تكنولوجية متنامية، وبنية تحتية رقمية جاهزة لتصدير الخدمات.

 إلى أن هناك ٢٥٠ شابًا مصريًا بالمركز يقدمون خدمات متقدمة فى تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وهندسة البرمجيات.

أوضح الوزير، أن شبابنا المبدع والمبتكر يخدم الآن ٢٧ سوقًا وهناك آفاق للتوسع وإضافة ١٤ سوقًا أخرى في أفريقيا، مؤكدًا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بجهود مميزة وخلقت شراكات متطورة لخدمة تنافسية القطاع الخاص ودعم القطاع التكنولوجى بمصر.

أشار الوزير، إلى أن افتتاح هذا المركز بالقاهرة يعد خطوة مهمة لدفع صادرات الخدمات الرقمية، وأنه مازال لدينا فرص استثمارية كبيرة لزيادة مساهماتها فى الاقتصاد المصرى، كما يعد شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصرى وفى قدرة وإمكانيات شبابنا.

قال كجوك، إننا نستهدف جذب المزيد من الاستثمارات النوعية القائمة على التكنولوجيا والابتكار لخلق فرص عمل مميزة لشبابنا.

أحمد كجوك اخبار مصر الخدمات الرقمية الشباب المصري البنية التحتية الرقمية مال واعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد قرار رئيس الوزراء بشأن تسعير الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم

البرازيل

الاتحاد البرازيلي يصدر بيانا رسميا بعد توديع كأس العالم أمام النرويج

الذهب

بعد التراجع الأخير.. سعر الذهب اليوم الإثنين 6 يوليو 2026

الكهرباء

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء ترسل رسائل نصية والتحويل يبدأ فورًا

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس خلال ساعات..عبر هذا الرابط

الدواجن والبيض

كيلو البانيه بكام؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

إكسترا نيوز

طرح 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار.. موعد التقديم والشروط

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..اضغط هنا

ترشيحاتنا

حمخلات مرورية

المرور يحرر 102 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

المتهم

نصب على عملاء البنوك .. سقوط موظف خدمة العملاء المزيف في المنيا

هيئة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط

كرتونة على سطح السيارة .. السجن 15 عامًا لعصابة سرقت 3.5 مليون جنيه من راكب ميكروباص في أسيوط

بالصور

صدمة لعشاقها.. BMW تلغي ميزة هامة في X5 للأبد

مواصفات BMW X5 2026
مواصفات BMW X5 2026
مواصفات BMW X5 2026

جيلي تطلق أول سيارة SUV خارقة بقوة 1113 حصانا.. تتحدى لاند كروزر

جيلي
جيلي
جيلي

فيديو

اكتشافات أثرية

كنيسة عمرها 1600 عام وعملات ذهبية.. اكتشافات أثرية مبهرة في الوادي الجديد والعلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأوكتاجون.. حين تصبح التكنولوجيا ركيزة للأمن القومي في الجمهورية الجديدة

المزيد