كجوك: نثق في قدرة الشباب على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للخدمات الرقمية

شارك أحمد كجوك وزير المالية، فى افتتاح المركز الجديد للخدمات الرقمية لأحد شركات المياه الغازية بالقاهرة، وتفاعل مع الشباب المصرى المبتكر، وسدد ركلة ترجيحية «رمزية» تشجيعًا لإحدى الألعاب الترفيهية «التى ابتكرها العاملون بالمركز».

أكد كجوك، أننا نثق فى قدرة شبابنا على تحويل مصر لمركز إقليمي للخدمات الرقمية والابتكار، موضحًا أننا لدينا كوادر مؤهلة.. مهندسين ومطورين ومتخصصين، ومنظومة تكنولوجية متنامية، وبنية تحتية رقمية جاهزة لتصدير الخدمات.

إلى أن هناك ٢٥٠ شابًا مصريًا بالمركز يقدمون خدمات متقدمة فى تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وهندسة البرمجيات.

أوضح الوزير، أن شبابنا المبدع والمبتكر يخدم الآن ٢٧ سوقًا وهناك آفاق للتوسع وإضافة ١٤ سوقًا أخرى في أفريقيا، مؤكدًا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بجهود مميزة وخلقت شراكات متطورة لخدمة تنافسية القطاع الخاص ودعم القطاع التكنولوجى بمصر.

أشار الوزير، إلى أن افتتاح هذا المركز بالقاهرة يعد خطوة مهمة لدفع صادرات الخدمات الرقمية، وأنه مازال لدينا فرص استثمارية كبيرة لزيادة مساهماتها فى الاقتصاد المصرى، كما يعد شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصرى وفى قدرة وإمكانيات شبابنا.

قال كجوك، إننا نستهدف جذب المزيد من الاستثمارات النوعية القائمة على التكنولوجيا والابتكار لخلق فرص عمل مميزة لشبابنا.