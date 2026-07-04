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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير المالية.. يشارك المصريين والعرب فرحة تأهل منتخبنا الوطني لدور 16 في المونديال

مونديال 2026
مونديال 2026
محمد يحيي

شارك أحمد كجوك وزير المالية، المصريين والعرب فرحتهم بتأهل منتخبنا الوطني للدور ١٦ فى المونديال، وأعرب عن سعادته الكبيرة، فى رسائل تلقائية من القلب عبر صفحته على «لينكد إن» قائلاً: «ألف مبروك لمنتخبنا، ذلك الإنجاز التاريخي الذى يتحقق لأول مرة في مشوارنا بكأس العالم».

أضاف كجوك: «منتخبنا رفع راسنا.. وشرَّف الكرة المصرية والعربية والأفريقية.. كل التحية لأبطالنا والجهاز الفني الوطني، مؤكدًا أننا فخورون جدًا بالروح العالية والعزيمة القوية والأداء البطولي لمنتخبنا «اللى متعنا وأسعدنا».

قال كجوك: «شكرًا لكل الجماهير اللي كانت السند الحقيقي.. بتشجع وتقول يارب من أول دقيقة لآخر ثانية»، لافتًا إلى أن «الكورة بتجمعنا مصريين وعرب.. نفس الفرحة بل ونفس الحماس التوتر مع كل هجمة ونفس الهتاف أيضًا مع كل فرصة».

أضاف كجوك:«الحمد لله رب العالمين.. الناس كلها فرحت أمس مع بعض في البيوت والشوارع المقاهي وفى كل مكان حول العالم.. فى مشهد تاريخي يعكس أن حب مصر.. هو اللي بيجمعنا دايمًا.. مهما كانت المسافات».

أشار إلى أنه تم إصدار ميدالية تذكارية توثق التأهل التاريخي لمنتخبنا الوطني إلى الدور ١٦ في كأس العالم، موضحًا أنه سيتم طرح هذه الميدالية فى منافذ مصلحة الخزانة العامة وسك العملة من منتصف يوليو الجاري.. لتخليد واحدة من أجمل ذكريات الكرة المصرية.

وزير المالية يشارك في الموةنديال أحمد كجوك وزير المالية المنتخب الوطني اخبار مصر الاقتصاد المصري

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