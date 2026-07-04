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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إبراهيم حسن: إحنا مش شايفين ميسي عندنا محمد صلاح و26 ميسي

محمد صلاح وميسي
محمد صلاح وميسي

هنأ إبراهيم حسن مدير منتخب مصر،  الشعب المصري  بتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 بالمونديال بعد تخطي عقبة أستراليا.

وقال إبراهيم حسن في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  «إحنا كل يومين سفر وبنشحن كل حاجة معانا هنا، وصلاح لما خرج في المباراة ضد إيران كان فيه إصابة، وطلع، وفيه مجهود اتعمل علشان يلحق مباراة أستراليا، إصابة صلاح في العادي تاخد 10 أيام على الأقل».

وأردف: «حسام مذاكر ومستعد لكل مباراة كأنها امتحان، حسام بيذاكر كل فرقة، حسام بيحفظ اللاعبين كل حاجة عن الفريق اللي قدام، علشان كده تلاقي اللاعبين عارفين كل حاجة، كمان حسام مدي اللاعبين كل الثقة، ومن أول يوم اللاعبين قالوا لحسام: إحنا مش عاوزين نروح، قولنا ليهم طلعوا الفكرة دي من دماغهم وإحنا مكملين هنا».

وأكمل: «بنقول للاعبين العبوا وأدوا اللي عليكم، إحنا مش هنعرف هنلعب تاني كأس عالم ولا لا، مش عارفين عمرنا فيه كام كأس عالم، بنقول للاعبين: أنتوا العبوا واكتبوا التاريخ دلوقتي، هيثم حسن إمبارح قدم مباراة كبيرة، وكان جاهزًا للمشاركة، وحسب ظروف المباراة بيتم إشراكه».

وأشار إبراهيم حسن إلى أنه تابع: «إحنا مش شايفين ميسي، بنقول للاعبين انزلوا العبوا ومتشوفوش أنتوا بتلعبوا مين، هما عندهم ميسي، فإحنا في مصر عندنا محمد صلاح، و26 ميسي، وإن شاء الله ربنا يكرمنا».
 

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