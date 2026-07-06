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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمريكا بلا كهرباء.. انقطاع التيار عن أكثر من 620 ألف منزل بسبب العواصف

دمار في أمريكا وانقطاع للكهرباء
دمار في أمريكا وانقطاع للكهرباء
محمد على

في كارثة محققة، أظهرت بيانات من موقع (باور أوتيدج دوت يو.إس) أن الكهرباء كانت مقطوعة عن أكثر من 623 ألف منزل ومؤسسة تجارية حتى وقت متأخر من الأحد، بسبب الظروف الجوية القاسية التي شهدتها عدة مناطق في الولايات المتحدة.

ولاية بنسلفانيا الأكثر تضررا

وكشفت البيانات أن ولاية بنسلفانيا هي الأكثر تضررا وسجلت نحو 119 ألفا و300 حالة انقطاع للتيار الكهربائي، أي ما يمثل حوالي 1.8% من إجمالي العملاء في الولاية وعددهم 6.7 مليون.

وكانت شركة المرافق الأكثر تضررا هي إحدى وحدات شركة (بي.بي.إل للخدمات الكهربائية) في ولاية بنسلفانيا، حيث انقطعت الكهرباء عن حوالي 79945 منزلا ومؤسسة تجارية.

وقالت (بي.بي.إل للخدمات الكهربائية) على موقعها الإلكتروني "أعدنا الكهرباء إلى أكثر من 130 ألف عميل منذ بدء العاصفة، لكن لا يزال هناك عمل كبير يتعين القيام به ولا تزال فرق العمل تصلح الأضرار الكبيرة وتعيد بناء أجزاء من شبكة الكهرباء".

وجاءت ولاية ميشيجان في المرتبة الثانية من حيث عدد حالات انقطاع الكهرباء مع تضرر حوالي 110 آلاف و60 عميلا.

وكانت شركة الكهرباء الأكثر تضررا في المنطقة هي إحدى وحدات شركة (دي.تي.إي إنرجي) مع بلوغ عدد حالات الانقطاع حوالي 82 ألفا و183 حالة.

وقالت شركة (دي.تي.إي إنرجي) على موقعها الإلكتروني "نتوقع إعادة التيار الكهربائي إلى 95% من العملاء المتضررين بحلول نهاية اليوم الاثنين الموافق السادس من يوليو ".

وذكرت شركة (كون إديسون) للطاقة في نيويورك، الأحد، أنها أعادت الكهرباء إلى أكثر من 166 ألفا و800 عميل من أصل نحو 173 ألفا و700 عميل تأثرت خدمتهم بالظروف الجوية القاسية.

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