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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خلال موسم الأمطار.. مصرع أم وأطفالها الخمسة بانهيار مبنى في الهند

خلال موسم الأمطار.. مصرع أم واطفالها الخمسة بانهيار مبنى في الهند
خلال موسم الأمطار.. مصرع أم واطفالها الخمسة بانهيار مبنى في الهند
هاجر رزق

انهار مبنى عشوائي من 4 طوابق على مبنى مجاور في مومباي وأسفر عن مقتل أم وأطفالها الخمسة ليرتفع بذلك عدد الوفيات في موسم الأمطار في مومباي إلى 10.

و أكدت عمدة مومباي الهندية ريتو تاودي أن المبنى المنهار، في وقت متأخر من أمس الأحد، "غير قانوني بالكامل" ويُستخدم كمخزن مكدس بالبضائع، مما أدى لسقوطه على مبنى مجاور ومصرع أم وأطفالها، بحسب RT.
كما أصيب أحد المارة، الذي كان عالقا تحت الأنقاض عند انهيار المبنى، بإصابات بالغة. وقد تم التعرف عليه باسم ريهان علي (24 عاما)، وأفاد الطاقم الطبي بأن حالته أصبحت طبيعية الآن.

ووفقا للمعلومات الأولية، فإن القتلى يشملون أما وأطفالها، بالإضافة إلى أطفال من مبنى مجاور كانوا قد قدموا لقضاء الليلة في منزلهم. وقد تم التعرف على الضحايا وهم: عليا (7 أعوام)، ومسكان (14 عاماً)، ونهال (6 أعوام)، ونابية (عامان)، ومُناف (7 أعوام)، وسوني (32 عاما).
وقال مسؤولون من مؤسسة بلدية مومباي الكبرى إنه تم نقل مناف إلى مستشفى راجاوادي في غاتكوبار، بينما نُقل الخمسة الآخرون إلى مستشفى شتابدي، حيث أُعلن عن وفاتهم هناك.

وقد تم الإبلاغ عن الحادثة الساعة 8:30 مساءً. وشرعت إدارة الإطفاء في عملية الإنقاذ، وانضم إليها فريق من قوة الاستجابة للكوارث الوطنية، وانتهت عملية الإنقاذ حوالي الساعة 3:20 فجرا، وأكد المسؤولون عدم العثور على أي شخص آخر عالق تحت الأنقاض.

كما أعرب ديفيندرا فادنافيس، رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا، عن حزنه العميق إزاء هذه الوفيات، وأعلن منحة تعزية قدرها 5 ملايين روبية لكل عائلة من عائلات الضحايا.

مومباي مبنى عشوائي موسم الأمطار لبضائع انهيار المبنى

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