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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إندونيسيا وسنغافورة توقعان 26 اتفاقية تعاون خلال قمة سنوية رفيعة المستوى

إندونيسيا وسنغافورة
إندونيسيا وسنغافورة
أ ش أ

تستعد إندونيسيا وسنغافورة لتوقيع 26 اتفاقية ثنائية خلال القمة السنوية التي تجمع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو ورئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونج، في خطوة تعكس تنامي التعاون بين البلدين في عدد من القطاعات، وفي مقدمتها البيئة والتغير المناخي.

وقال أمين مجلس الوزراء الإندونيسي، تيدي إندرا ويجايا، في تصريح اليوم /الإثنين/" إن الاتفاقيات ستُوقع خلال الاجتماع السنوي بين الرئيس الإندونيسي ورئيس الوزراء السنغافوري"، مشيرًا إلى أنها تشمل مذكرات تفاهم في مجالات متعددة، من بينها التعاون البيئي وتجارة الكربون.

ووصل رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونج إلى إندونيسيا مساء أمس الأحد، حيث كان في استقباله وزير الخارجية الإندونيسي سوجيونو وعدد من مسؤولي حكومة "الائتلاف الأحمر والأبيض"، على أن يعقد مباحثات ثنائية مع الرئيس برابوو في وقت لاحق من اليوم.

وقبيل انعقاد القمة، عزز البلدان تعاونهما البيئي بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن حماية البيئة في جاكرتا، وقعها وزير البيئة الإندونيسي محمد جمهر هداية ووزيرة الاستدامة والبيئة السنغافورية جريس فو.

وتمثل المذكرة إطارًا عامًا للتعاون المستقبلي بين البلدين في مجالات الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات وحماية البيئة والحد من التلوث العابر للحدود والتخفيف من آثار تغير المناخ .. كما تعتزم وزارة البيئة الإندونيسية إعطاء أولوية لبرامج بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية، بهدف تعزيز جاهزية البلاد للتحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية.


 

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