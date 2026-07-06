قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الين الياباني يهبط قرب أدنى مستوياته في أربعة عقود وسط ترقب تدخل حكومي
لو ناوي تبدأ مشروع.. التموين تدرس إتاحة قروض وحلول تمويلية للمستفيدين من "Carry On"
خلال موسم الأمطار.. مصرع أم وأطفالها الخمسة بانهيار مبنى في الهند
موسكو تتوعد بتصعيد يومي في أوكرانيا وتؤكد تحول العملية العسكرية إلى حرب
ذعر في 3 محافظات بسبب الثعابين.. 3 وفيات و13 إصابة بالشرقية وأفعى بطول 160 سم في الإسماعيلية.. وثعبان داخل عقار بالتجمع| ما القصة؟
مصادر طبية في غزة: 6 شهداء بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي
بعد فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث في معسكر منتخب الأرجنتين؟
لامين يامال يقود الهجوم.. التشكيل المتوفع لمنتخب إسبانيا ضد البرتغال
قرار عاجل بتشكيل لجان مركزية لفحص تحويلات طلاب الصف الأول الثانوي
بقوة 4.7 ريختر.. هزة أرضية تضرب شمال غرب كوستاريكا
قبل ماتفوّل.. اعرف أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 يوليو
مد فترة التقدم لرياض الأطفال حتى15 يوليو ولأولى ابتدائي حتى 31 يوليو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كرتونة على سطح السيارة .. السجن 15 عامًا لعصابة سرقت 3.5 مليون جنيه من راكب ميكروباص في أسيوط

هيئة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط
هيئة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط
إيهاب عمر

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة 8 متهمين، بينهم  5 حضورياً و 3 غيابياً، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، بعد إدانتهم بسرقة مبلغ 3 ملايين و500 ألف جنيه من أحد ركاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط/سوهاج الصحراوي الشرقي، عقب تدبير مشاجرة وهمية لاستدراج المجني عليه وسرقة أمواله.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سيد حسين، وأحمد محمد غلاب، نائبي رئيس المحكمة، وأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي.
وتعود وقائع القضية رقم 1504 لسنة 2025 جنايات أسيوط الجديدة، إلى ورود بلاغ لقسم شرطة أسيوط الجديدة بوقوع مشاجرة داخل سيارة ميكروباص بطريق أسيوط/سوهاج الصحراوي الشرقي، أعقبها سرقة مبلغ مالي قدره 3 ملايين و500 ألف جنيه من أحد الركاب.
وقال المجني عليه، "مؤمن. ح. ح"، 38 عامًا، والمقيم بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، إنه يعمل بأحد محال السوبر ماركت بالقاهرة، وتلقى اتصالًا من شقيقه طلب منه العودة إلى سوهاج برفقة نجل شقيقه، وكان بحوزتهما مبلغ 3 ملايين و500 ألف جنيه داخل كرتونة، مخصص لشراء منزل بمدينة أخميم.
وأضاف أنهما وضعا الكرتونة أعلى شبكة السيارة الميكروباص، وأثناء سيرها على الطريق الصحراوي الشرقي، وبعد تجاوز بوابة أسيوط، افتعل عدد من الركاب مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة، ما دفع السائق للتوقف ونزول بعض الركاب.
وأوضح المجني عليه أنه أثناء محاولته ونجل شقيقه فض الاشتباك، فوجئا بعدد من الركاب يعتدون عليهما بالعصي والشوم، ثم حاولوا الاستيلاء على السيارة والهرب بها. وعندما قفز داخل السيارة لمحاولة السيطرة على السائق، واصل المتهمون الاعتداء عليه حتى شلوا حركته، ثم ألقوه خارج السيارة وفروا بها، وكانت الكرتونة التي تحتوي على الأموال لا تزال أعلى سقفها.
وكشفت تحريات الرائد أحمد عبد المقصود، معاون مباحث قسم شرطة أسيوط الجديدة، أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلًا عصابيًا ضم المتهمين: "مسعد. ن. ك"، و"بولا. م. ن"، و"سوزان. و. ج"، و"مصطفى. ع. ع"، و"بسام. ع. م"، و"سماح. ي. ع"، و"جيهان. م. ر"، و"سعد. ح. ي".


وأكدت التحريات أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على تنفيذ خطة محكمة لسرقة المبلغ المالي، حيث افتعلوا مشاجرة داخل السيارة لإلهاء المجني عليه، ثم اعتدوا عليه وعلى مرافقه، واستولوا على الأموال قبل الفرار، إلى أن تمكنت أجهزة الأمن من كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة، التي أصدرت حكمها المتقدم.

أسيوط جنايات أسيوط السجن المشدد لمدة 15 عامًا سرقة مبلغ 3 ملايين و500 ألف سيارة ميكروباص طريق أسيوطسوهاج الصحراوي الشرقي المجني عليه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد قرار رئيس الوزراء بشأن تسعير الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم

البرازيل

الاتحاد البرازيلي يصدر بيانا رسميا بعد توديع كأس العالم أمام النرويج

الذهب

بعد التراجع الأخير.. سعر الذهب اليوم الإثنين 6 يوليو 2026

الكهرباء

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء ترسل رسائل نصية والتحويل يبدأ فورًا

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس خلال ساعات..عبر هذا الرابط

الدواجن والبيض

كيلو البانيه بكام؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..اضغط هنا

إكسترا نيوز

طرح 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار.. موعد التقديم والشروط

ترشيحاتنا

حمخلات مرورية

المرور يحرر 102 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

المتهم

نصب على عملاء البنوك .. سقوط موظف خدمة العملاء المزيف في المنيا

هيئة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط

كرتونة على سطح السيارة .. السجن 15 عامًا لعصابة سرقت 3.5 مليون جنيه من راكب ميكروباص في أسيوط

بالصور

صدمة لعشاقها.. BMW تلغي ميزة هامة في X5 للأبد

مواصفات BMW X5 2026
مواصفات BMW X5 2026
مواصفات BMW X5 2026

جيلي تطلق أول سيارة SUV خارقة بقوة 1113 حصانا.. تتحدى لاند كروزر

جيلي
جيلي
جيلي

فيديو

لغز بركان يحير العلماء

80 جرامًا من الذهب يوميًا.. لغز بركان يحير العلماء منذ 30 عامًا

اكتشافات أثرية

كنيسة عمرها 1600 عام وعملات ذهبية.. اكتشافات أثرية مبهرة في الوادي الجديد والعلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأوكتاجون.. حين تصبح التكنولوجيا ركيزة للأمن القومي في الجمهورية الجديدة

المزيد