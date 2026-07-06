البرازيل والنرويج .. ليلة سقوط السيليساو أمام محاربي الفايكنج بكأس العالم

نجح منتخب النرويج او محاربي الفايكينج في الفوز على منتخب البرازيل، السليساو من دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2026، عقب الفوز عليه بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس الأحد على ملعب متلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

أحرز منتخب النرويج هدفا في الدقيقة 4 من عمر المباراة وتم إلغاؤه بداعي التسلل، فيما أضاع برونو جيماريش فرصة تقدم منتخب البرازيل في الدقيقة 14 بعد إهدار ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 80 أحرز النجم النرويجي إيرلينج هالاند الهدف الأول، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 90، ليقود بلاده لتأهل تاريخي إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم.

ملخص مباراة البرازيل والنرويج pic.twitter.com/bDDhJXZOMa — كأس العالم 2026 (@worldcuparabi) July 6, 2026

وفي نهاية المباراة احتسب حكم المباراة ركلة جزاء ثانية للبرازيل أحرزها البديل نيمار داسيلفا لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1.

ويلتقي منتخب النرويج مع الفائز من مواجهة إنجلترا والمكسيك التي تقام في الثالثة من فجر الاثنين.

وخاض البرازيل المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: دانيلو، ماركينيوس، جابرييل، سانتوس

الوسط: جيماريش، كاسيميرو، ريان

الهجوم: مارتينيلي، فينيسيوس جونيور، كونها

وخاض منتخب النرويج المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: أوريان نيلاند

خط الدفاع: جوليان رايرسون، أجير، توربيورن هيجيم، وولف

خط الوسط: بيرجي، مارتن بيرج، مارتن أوديجارد

خط الهجوم: ألكسندر سورلوث، أنطونيو نوسا، إرلينج هالاند