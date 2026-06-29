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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل منتخب البرازيل واليابان المتوقع قبل موقعة كأس العالم 2026

اليابان والبرازيل
اليابان والبرازيل
عبدالله هشام

يواجه منتخب البرازيل منافسه اليابان، اليوم، على ملعب مدينة هيوستن الأمريكية ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

ويسعى منتخب البرازيل لمواصلة طريقه نحو اللقب السادس في تاريخه بينما يحلم منتخب اليابان بكتابة فصل غير مسبوق في تاريخه المونديالي عبر تجاوز أحد أكبر عمالقة اللعبة والتأهل للأدوار النهائية من البطولة.

ويدخل منتخب البرازيل البطولة تحت قيادة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي وسط آمال جماهيرية كبيرة بإنهاء سنوات الابتعاد عن منصة التتويج بعدما فشل "السيليساو" في حصد كأس العالم منذ نسخة 2002 كما ودع آخر نسختين من الدور ربع النهائي.

موعد مباراة البرازيل ضد اليابان 

ويواجه منتخب البرازيل منافسه اليابان اليوم الأثنين في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

تشكيل البرازيل المتوقع أمام اليابان

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: دانيلو - ماركينيوس - جابرييل - سانتوس

الوسط: جيماريش - كاسيميرو - باكيتا

الهجوم: ريان فيتور - كونيا - فينيسيوس جونيور

تشكيل اليابان المتوقع أمام البرازيل

حراسة المرمى: سوزوكي

الدفاع: تانيجوتشي - تومياسو - هيروكي إيتو

الوسط: دوان - كامادا - كايشو سانو - تاناكا - ناكامورا

الهجوم: أويدا - ديازين ماييدا

منتخب البرازيل اليابان كأس العالم 2026 البرازيل واليابان

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