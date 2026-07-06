بعد وداع السيليساو أمام النرويج .. هل يرحل أنشيلوتي عن منتخب البرازيل بعد صدمة كأس العالم 2026؟

أثار خروج منتخب البرازيل المبكر من بطولة كأس العالم 2026 موجة واسعة من التساؤلات حول مستقبل المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعدما ودع "السيليساو" المنافسات من دور الـ16 إثر خسارته أمام منتخب النرويج بنتيجة 2-1 في واحدة من أكبر مفاجآت النسخة الحالية من المونديال.

ومع تصاعد الانتقادات التي طالت الجهاز الفني عقب الإقصاء انتشرت تقارير إعلامية تحدثت عن إمكانية رحيل أنشيلوتي أو تقديم استقالته إلا أن المدرب الإيطالي خرج سريعًا ليضع حدًا لكل التكهنات مؤكدًا استمراره في قيادة المنتخب البرازيلي خلال المرحلة المقبلة.

أنشيلوتي يحسم الجدل بشأن الرحيل

رفض كارلو أنشيلوتي جميع الأنباء التي ربطت اسمه بالاستقالة عقب الخروج من كأس العالم مؤكدًا أن مشروعه مع المنتخب البرازيلي لا يزال مستمرًا وأن الهزيمة لن تدفعه للتخلي عن مهمته.

وقال المدرب الإيطالي إن الجهاز الفني سيواصل العمل على تطوير المنتخب والبحث عن حلول جديدة تعيد البرازيل إلى مكانتها الطبيعية بين كبار منتخبات العالم مشيرًا إلى أن كرة القدم لا تخلو من لحظات الانكسار مهما كانت قيمة الفريق.

وأوضح أن منتخب البرازيل قدم أداءً منظمًا في فترات عديدة من المباراة ونجح في صناعة عدد من الفرص إلا أن المنتخب النرويجي عرف كيف يدافع بصلابة ويستغل الفرص التي سنحت له وهو ما صنع الفارق في النهاية.

اعتراف بنقص الجودة في وسط الملعب

واعترف أنشيلوتي بوجود بعض أوجه القصور داخل تشكيل المنتخب خاصة في منطقة خط الوسط مؤكدًا أن الفريق يحتاج إلى المزيد من الحلول الفنية واللاعبين القادرين على صناعة الفارق.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على منح الفرصة للمواهب الشابة إلى جانب استمرار الاعتماد على أصحاب الخبرات من أجل بناء منتخب قادر على المنافسة في البطولات المقبلة.

وأكد المدرب الإيطالي أن المنتخب البرازيلي يمتلك قاعدة مميزة من اللاعبين لكنه يحتاج إلى تطوير بعض الجوانب التكتيكية والفنية حتى يعود إلى الطريق الصحيح.

الاتحاد البرازيلي يجدد ثقته في المدرب الإيطالي

في المقابل حرص الاتحاد البرازيلي لكرة القدم على توجيه رسالة دعم واضحة إلى كارلو أنشيلوتي عقب نهاية مشوار المنتخب في كأس العالم.

وأكد الاتحاد في بيان رسمي أن مشروع إعادة بناء المنتخب مستمر بقيادة المدرب الإيطالي مشددًا على ثقته في قدرة أنشيلوتي على قيادة البرازيل للعودة بقوة خلال السنوات المقبلة خاصة أنه جدد تعاقده مع الاتحاد حتى عام 2030 قبل انطلاق البطولة.

وتعكس هذه الرسالة رغبة مسؤولي الكرة البرازيلية في الحفاظ على الاستقرار الفني وعدم اتخاذ قرارات انفعالية بعد الإخفاق المونديالي.

خروج تاريخي للبرازيل أمام النرويج

وكان منتخب البرازيل قد ودع البطولة بعد خسارته أمام منتخب النرويج بنتيجة 2-1 في دور الـ16 وسجل النجم إيرلينج هالاند هدفي المنتخب النرويجي بينما أحرز نيمار الهدف الوحيد للسيليساو ليقود منتخب بلاده إلى التأهل للدور ربع النهائي لأول مرة في تاريخه.

وشهدت المباراة إهدار المنتخب البرازيلي لركلة جزاء في الدقائق الأولى إلى جانب إضاعة أكثر من فرصة محققة في وقت تألق فيه حارس مرمى النرويج بشكل لافت بينما استغل هالاند الأخطاء الدفاعية ليسجل هدفي الانتصار.

ويعد هذا الخروج الأسوأ للبرازيل في كأس العالم منذ نسخة 1990 كما أنه امتداد لسلسلة الإخفاقات التي يعيشها المنتخب في الأدوار الإقصائية خلال السنوات الأخيرة.

انتقادات حادة لقرارات أنشيلوتي

ورغم تأكيده الاستمرار مع المنتخب لم ينجُ أنشيلوتي من الانتقادات بعدما اعتبر عدد من المحللين ووسائل الإعلام البرازيلية أن قراراته الفنية لعبت دورًا كبيرًا في الخروج المبكر.

وتركزت الانتقادات على التبديلات التي أجراها خلال المباراة خاصة إخراج بعض اللاعبين الذين قدموا مستويات جيدة بالإضافة إلى الاعتماد على إندريك في توقيت متأخر رغم قلة مشاركاته مع المنتخب.

كما أثارت طريقة إدارة خط الوسط الكثير من علامات الاستفهام بعدما فقد المنتخب السيطرة على مجريات اللقاء خلال الدقائق الأخيرة وهو ما منح النرويج فرصة فرض أسلوبها واستغلال المساحات لحسم المباراة.

لوكسمبورجو يهاجم المدرب الإيطالي

ومن بين أبرز المنتقدين كان المدرب البرازيلي السابق واندرلي لوكسمبورجو الذي أكد أن أنشيلوتي لم ينجح في توظيف نيمار بالشكل المناسب.

وأشار إلى أن المنتخبات الكبرى تبني خططها حول نجومها معتبرًا أن المنتخب النرويجي نجح في استغلال قدرات هالاند بأفضل صورة بينما لم يتمكن الجهاز الفني للبرازيل من استثمار إمكانيات نيمار داخل أرض الملعب.

الصحافة البرازيلية تفتح النار

بدورها شنت الصحف البرازيلية هجومًا واسعًا على أداء المنتخب بعد الخروج من البطولة وتساءلت بعض التقارير عن أسباب منح برونو جيماريش مسؤولية تنفيذ ركلة الجزاء رغم عدم امتلاكه خبرة كبيرة في تنفيذها بينما انتقدت صحف أخرى تراجع نسبة استحواذ المنتخب على الكرة والتي بلغت 34% فقط وهو رقم اعتبرته وسائل الإعلام البرازيلية غير معتاد بالنسبة للسيليساو.

كما رأت تقارير صحفية أن المنتخب افتقد شخصيته المعروفة وأن الخيارات الفنية لأنشيلوتي لم تنجح في إعادة الهوية الهجومية التي اشتهرت بها البرازيل عبر تاريخها.

ماذا ينتظر منتخب البرازيل؟

ورغم الخروج المبكر يبدو أن الاتحاد البرازيلي حسم موقفه بالإبقاء على كارلو أنشيلوتي ليواصل مشروعه حتى عام 2030 وهو ما يعني أن المدرب الإيطالي سيبدأ قريبًا مرحلة جديدة لإعادة بناء المنتخب.

وسيكون التحدي الأكبر أمام أنشيلوتي هو استعادة ثقة الجماهير البرازيلية التي تنتظر عودة منتخبها إلى منصات التتويج بعد سنوات من الإخفاقات في كأس العالم في وقت يدرك فيه المدرب الإيطالي أن المرحلة المقبلة لن تحتمل المزيد من التعثر وأن النتائج ستكون المعيار الحقيقي لاستمراره على رأس القيادة الفنية للسيليساو.