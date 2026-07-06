هالاند: انتصارنا على البرازيل لحظة تاريخية في ذاكرة النرويج

أكد النجم إيرلينج هالاند أن فوز منتخب النرويج على منتخب البرازيل والتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026 يمثل واحدة من أعظم اللحظات في تاريخ كرة القدم النرويجية، معربًا عن فخره الكبير بما حققه منتخب بلاده في البطولة.

وقاد هالاند منتخب النرويج لتحقيق انتصار ثمين بنتيجة هدفين مقابل هدف على حساب البرازيل في مواجهة دور الستة عشر، بعدما سجل هدفي فريقه، ليواصل المنتخب النرويجي مشواره المميز ويبلغ الدور ربع النهائي لأول مرة وسط إشادة واسعة بالأداء الذي قدمه اللاعبون.

هالاند: هذا الإنجاز سيُلهم الأجيال القادمة

وأوضح هالاند أن هذا الانتصار يحمل قيمة كبيرة بالنسبة للشعب النرويجي، مشيرًا إلى أن الفوز على البرازيل، بعد تجاوز كوت ديفوار في الدور السابق، يمنح اللاعبين والجماهير شعورًا استثنائيًا بالفخر.

وأضاف أن ما حققه المنتخب في هذه البطولة سيكون مصدر إلهام للأطفال والشباب في النرويج، تمامًا كما كان هو يستمد حماسه من إنجازات اللاعبين الكبار عندما كان صغيرًا، مؤكدًا أن الجميع يشعر بالفخر لما وصل إليه المنتخب.

حديث عن هدفيه وثقته أمام المرمى

وتطرق هالاند إلى هدفيه في المباراة، موضحًا أن الأول جاء بضربة رأس، بينما وصف الهدف الثاني بأنه من أجمل أهدافه، مؤكدًا أن مثل هذه المواجهات تحتاج إلى استغلال الفرص القليلة المتاحة، وهو ما نجح فيه المنتخب أمام منافس قوي بحجم البرازيل.

وأشار إلى أن سر نجاحه يتمثل في الحفاظ على التركيز طوال المباراة، وانتظار اللحظة المناسبة لاستغلال الفرص وتحويلها إلى أهداف، مؤكدًا أن المهاجم مطالب دائمًا بالجاهزية مهما كانت مجريات اللقاء.

فخر بتمثيل النرويج وطموح لا يتوقف

واختتم هالاند تصريحاته بالتأكيد أن هذه الأيام تعد من أكثر اللحظات جنونًا وسعادة في تاريخ النرويج، معربًا عن أمله في أن يعزز هذا الإنجاز قيمة تمثيل المنتخب الوطني لدى الأجيال المقبلة.

وأضاف أنه يشعر بأن المنتخب أصبح يمتلك شخصية قوية وشجاعة كبيرة في مواجهة كبار المنتخبات، مؤكدًا أنه يواصل الوصول إلى مستويات أعلى من الأداء خلال البطولة، وأنه يثق في قدرته على استغلال أي فرصة تتاح له داخل منطقة الجزاء وتحويلها إلى أهداف تصنع الفارق