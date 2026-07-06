رجل مباراة البرازيل والنرويج في كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، هوية اللاعب الفائز بجائزة رجل مباراة البرازيل والنرويج، في إطار منافسات بطولة كأس العالم، نسخة 2026.

وحسبما نُشر، حصل إيرلينج هالاند على جائزة رجل مباراة البرازيل والنرويج بفضل تألقه المبهر في اللقاء، حيث سجل هدفي منتخب بلاده في الدقيقتين 79 و90.

حقق منتخب النرويج إنجازًا كبيرًا بعدما حجز مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، إثر فوزه المثير على منتخب البرازيل بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب نيويورك نيوجيرسي، ضمن منافسات دور الستة عشر.