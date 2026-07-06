حازم أحمد لاعب منتخب مصر يقود معسكرين تدريبيين للكاراتيه في أمريكا

اختتم لاعب منتخب مصر للكاراتيه وبطل العالم، حازم أحمد، جولة تدريبية ناجحة في الولايات المتحدة الأمريكية، قاد خلالها معسكرين لتطوير لاعبي الكاراتيه، بمشاركة واسعة من اللاعبين والمدربين من عدة دول، في تأكيد جديد على المكانة التي باتت تحظى بها الخبرات المصرية في رياضة الكاراتيه على المستوى العالمي.

واستهل حازم جولته بمعسكر تدريبي أقيم داخل نادي Stoney Brook Karate بمدينة وينتر جاردن بولاية فلوريدا، بمشاركة نحو 100 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار والمستويات، حيث ركز البرنامج على تطوير مهارات الكوميتيه، والجوانب الفنية والخطط التكتيكية، إلى جانب نقل الخبرات المستمدة من المنافسات العالمية.

وانتقلت الجولة بعد ذلك إلى ولاية كاليفورنيا، حيث استضافت Summit Karate Academy بمدينة سانيفيل معسكرًا تدريبيًا، بمشاركة قرابة 150 لاعبًا ولاعبة، بينهم عناصر من المنتخب الأمريكي، ولاعبون من كندا والمكسيك وفنزويلا والبرازيل وكولومبيا، للاستفادة من الخبرات الفنية التي يمتلكها البطل المصري.

وشهدت المعسكرات حضور ثلاثة من المدربين الوطنيين للمنتخب الأمريكي، وهم جون لميكاكو، وتوني ميندونكا، وجوان أوربان، في إطار الاطلاع على التجربة المصرية والاستفادة من أساليب التدريب التي أسهمت في وصول مصر إلى صدارة بطوله العالم للكاراتيه خلال عام 2025.

كما شهدت الجولة مشاركة بطل العالم يوسف بدوي، الذي أسهم مع حازم أحمد في تقديم برنامج تدريبي متطور، بما يعكس القيمة الفنية الكبيرة لأبطال الكاراتيه المصريين ودورهم في نشر وتطوير اللعبة على المستوى الدولي.

ويعد حازم أحمد أحد أبرز نجوم الكوميتيه في تاريخ الكاراتيه المصري، بعدما توج بذهبية بطولة العالم في تشيلي عام 2019، إلى جانب الفوز ببطولة أفريقيا خمس مرات، وحصد ذهبيتين وفضية وبرونزيتين في منافسات الدوري العالمي "البريميرليج"، إحدى أقوى بطولات الكاراتيه في العالم.

وامتد نجاح حازم إلى المجال التدريبي، حيث أصبح من الأسماء البارزة في تنظيم المعسكرات والندوات الدولية والإشراف على برامج إعداد اللاعبين والمدربين، ما جعله يحظى بثقة العديد من الأكاديميات والمؤسسات الرياضية حول العالم.

وكان من أبرز محطاته الدولية إشرافه على معسكر وندوة تدريبية متخصصة في Ipswich Karate Academy بمدينة إبسويتش خلال نوفمبر 2025، ضمن سلسلة من الفعاليات الدولية الهادفة إلى نقل الخبرة المصرية في رياضة الكاراتيه.

وتؤكد الجولة التدريبية الأخيرة في الولايات المتحدة المكانة المتنامية للمدرسة المصرية في الكاراتيه، والثقة الدولية المتزايدة في خبرات حازم أحمد، ودوره في نقل التجربة المصرية الناجحة إلى مختلف الأكاديميات والمنتخبات حول العالم.