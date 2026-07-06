قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الين الياباني يهبط قرب أدنى مستوياته في أربعة عقود وسط ترقب تدخل حكومي
لو ناوي تبدأ مشروع.. التموين تدرس إتاحة قروض وحلول تمويلية للمستفيدين من "Carry On"
خلال موسم الأمطار.. مصرع أم وأطفالها الخمسة بانهيار مبنى في الهند
موسكو تتوعد بتصعيد يومي في أوكرانيا وتؤكد تحول العملية العسكرية إلى حرب
ذعر في 3 محافظات بسبب الثعابين.. 3 وفيات و13 إصابة بالشرقية وأفعى بطول 160 سم في الإسماعيلية.. وثعبان داخل عقار بالتجمع| ما القصة؟
مصادر طبية في غزة: 6 شهداء بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي
بعد فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث في معسكر منتخب الأرجنتين؟
لامين يامال يقود الهجوم.. التشكيل المتوفع لمنتخب إسبانيا ضد البرتغال
قرار عاجل بتشكيل لجان مركزية لفحص تحويلات طلاب الصف الأول الثانوي
بقوة 4.7 ريختر.. هزة أرضية تضرب شمال غرب كوستاريكا
قبل ماتفوّل.. اعرف أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 يوليو
مد فترة التقدم لرياض الأطفال حتى15 يوليو ولأولى ابتدائي حتى 31 يوليو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حازم أحمد لاعب منتخب مصر يقود معسكرين تدريبيين للكاراتيه في أمريكا

حازم أحمد، لاعب منتخب مصر للكاراتيه
حازم أحمد، لاعب منتخب مصر للكاراتيه
عبدالله هشام

اختتم لاعب منتخب مصر للكاراتيه وبطل العالم، حازم أحمد، جولة تدريبية ناجحة في الولايات المتحدة الأمريكية، قاد خلالها معسكرين لتطوير لاعبي الكاراتيه، بمشاركة واسعة من اللاعبين والمدربين من عدة دول، في تأكيد جديد على المكانة التي باتت تحظى بها الخبرات المصرية في رياضة الكاراتيه على المستوى العالمي.

واستهل حازم جولته بمعسكر تدريبي أقيم داخل نادي Stoney Brook Karate بمدينة وينتر جاردن بولاية فلوريدا، بمشاركة نحو 100 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار والمستويات، حيث ركز البرنامج على تطوير مهارات الكوميتيه، والجوانب الفنية والخطط التكتيكية، إلى جانب نقل الخبرات المستمدة من المنافسات العالمية.

وانتقلت الجولة بعد ذلك إلى ولاية كاليفورنيا، حيث استضافت Summit Karate Academy بمدينة سانيفيل معسكرًا تدريبيًا، بمشاركة قرابة 150 لاعبًا ولاعبة، بينهم عناصر من المنتخب الأمريكي، ولاعبون من كندا والمكسيك وفنزويلا والبرازيل وكولومبيا، للاستفادة من الخبرات الفنية التي يمتلكها البطل المصري.

وشهدت المعسكرات حضور ثلاثة من المدربين الوطنيين للمنتخب الأمريكي، وهم جون لميكاكو، وتوني ميندونكا، وجوان أوربان، في إطار الاطلاع على التجربة المصرية والاستفادة من أساليب التدريب التي أسهمت في وصول مصر إلى صدارة بطوله العالم  للكاراتيه خلال عام 2025.

كما شهدت الجولة مشاركة بطل العالم يوسف بدوي، الذي أسهم مع حازم أحمد في تقديم برنامج تدريبي متطور، بما يعكس القيمة الفنية الكبيرة لأبطال الكاراتيه المصريين ودورهم في نشر وتطوير اللعبة على المستوى الدولي.

ويعد حازم أحمد أحد أبرز نجوم الكوميتيه في تاريخ الكاراتيه المصري، بعدما توج بذهبية بطولة العالم في تشيلي عام 2019، إلى جانب الفوز ببطولة أفريقيا خمس مرات، وحصد ذهبيتين وفضية وبرونزيتين في منافسات الدوري العالمي "البريميرليج"، إحدى أقوى بطولات الكاراتيه في العالم.

وامتد نجاح حازم إلى المجال التدريبي، حيث أصبح من الأسماء البارزة في تنظيم المعسكرات والندوات الدولية والإشراف على برامج إعداد اللاعبين والمدربين، ما جعله يحظى بثقة العديد من الأكاديميات والمؤسسات الرياضية حول العالم.

وكان من أبرز محطاته الدولية إشرافه على معسكر وندوة تدريبية متخصصة في Ipswich Karate Academy بمدينة إبسويتش خلال نوفمبر 2025، ضمن سلسلة من الفعاليات الدولية الهادفة إلى نقل الخبرة المصرية في رياضة الكاراتيه.

وتؤكد الجولة التدريبية الأخيرة في الولايات المتحدة المكانة المتنامية للمدرسة المصرية في الكاراتيه، والثقة الدولية المتزايدة في خبرات حازم أحمد، ودوره في نقل التجربة المصرية الناجحة إلى مختلف الأكاديميات والمنتخبات حول العالم.

منتخب مصر للكاراتيه منتخب مصر حازم أحمد اتحاد الكاراتيه منتخب الكاراتيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد قرار رئيس الوزراء بشأن تسعير الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم

البرازيل

الاتحاد البرازيلي يصدر بيانا رسميا بعد توديع كأس العالم أمام النرويج

الذهب

بعد التراجع الأخير.. سعر الذهب اليوم الإثنين 6 يوليو 2026

الكهرباء

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء ترسل رسائل نصية والتحويل يبدأ فورًا

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس خلال ساعات..عبر هذا الرابط

الدواجن والبيض

كيلو البانيه بكام؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..اضغط هنا

إكسترا نيوز

طرح 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار.. موعد التقديم والشروط

ترشيحاتنا

فضل صلاة الجماعة

هل تصح الصلاة خلف إمام يدخن السجائر؟.. الإفتاء توضح الحكم وشروط الإمامة

وفد من أوقاف المنيا يطمئن على أشقائنا بكنيسة الملاك ميخائيل بحلوة عقب الحريق

وفد من أوقاف المنيا للاطمئنان على كنيسة الملاك ميخائيل بحلوة عقب حريق

دار الإفتاء

حديث: شاوِروهن وخالفوهن صحيح أم ضعيف؟.. الموقف الشرعي

بالصور

صدمة لعشاقها.. BMW تلغي ميزة هامة في X5 للأبد

مواصفات BMW X5 2026
مواصفات BMW X5 2026
مواصفات BMW X5 2026

جيلي تطلق أول سيارة SUV خارقة بقوة 1113 حصانا.. تتحدى لاند كروزر

جيلي
جيلي
جيلي

فيديو

لغز بركان يحير العلماء

80 جرامًا من الذهب يوميًا.. لغز بركان يحير العلماء منذ 30 عامًا

اكتشافات أثرية

كنيسة عمرها 1600 عام وعملات ذهبية.. اكتشافات أثرية مبهرة في الوادي الجديد والعلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأوكتاجون.. حين تصبح التكنولوجيا ركيزة للأمن القومي في الجمهورية الجديدة

المزيد