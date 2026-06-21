مصر تتصدر جدول ميداليات بطولة البحر المتوسط للكاراتيه للشباب

تواصل مدينة الإسكندرية تأكيد مكانتها كوجهة رياضية عالمية، من خلال استضافة منافسات بطولة البحر المتوسط للكاراتيه 2026 وسط تنظيم متميز وإشادة واسعة من الوفود المشاركة، وذلك في ظل الدعم الكبير الذي توليه الدولة المصرية للرياضة والرياضيين، وحرص المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية على تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح البطولات الدولية التي تستضيفها المحافظة.

مصر تتألق واللاعبون يتصدرون جدول البطولة

وفي هذا الإطار، واصل المنتخب المصري للكاراتيه تألقه في البطولة، بعدما تصدر جدول الميداليات عقب ختام منافسات فئة الشباب تحت 18 سنة، محققًا 79 ميدالية متنوعة بواقع 22 ميدالية ذهبية و23 ميدالية فضية و34 ميدالية برونزية، ليؤكد تفوقه الفني وريادته لرياضة الكاراتيه على مستوى دول البحر المتوسط.

وجاء المنتخب التركي في المركز الثاني برصيد 5 ميداليات ذهبية و3 فضيات و9 ميداليات برونزية، فيما حل المنتخب الجزائري في المركز الثالث برصيد 3 ذهبيات و3 فضيات و7 برونزيات، وسط منافسات قوية ومستويات فنية متميزة قدمتها المنتخبات المشاركة.

وأكد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية أن هذا الإنجاز يعكس حجم التطور الذي تشهده الرياضة المصرية بفضل الدعم غير المحدود الذي توليه القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الرياضي، مشيرًا إلى أن استضافة الإسكندرية لهذه البطولة الدولية يعكس ما تتمتع به المحافظة من إمكانيات وبنية تحتية متطورة تؤهلها لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية، معربًا عن فخره بالأداء المشرف الذي قدمه أبطال مصر، ومتمنيًا لهم المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة صفاء الشريف، مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، عن سعادتها بالنتائج المتميزة التي حققها المنتخب المصري، مؤكدة أن هذا التفوق يأتي ترجمة للدعم المستمر الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة برئاسة جوهر نبيل للاتحادات الرياضية والأبطال المصريين، مشيدة بالأداء المتميز للاعبين والأجهزة الفنية، وبالتنظيم الناجح للبطولة الذي يعكس قدرة مصر على استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى وفق أعلى المعايير الدولية.

كما أعرب الأستاذ محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي، عن فخره بالنتائج التي حققها أبطال مصر، مؤكدًا أن تصدر جدول الميداليات يعكس الجهد الكبير المبذول من الأجهزة الفنية واللاعبين، ويؤكد استمرار ريادة مصر ومكانتها المتميزة على الساحة الدولية في رياضة .

وتختم اليوم منافسات بطولة البحر المتوسط للكاراتيه 2026 بلإسكندرية وسط إشادة واسعة بحسن التنظيم والمستوى الفني المتميز، لتؤكد مصر قدرتها على استضافة وتنظيم كبرى الأحداث الرياضية الدولية.