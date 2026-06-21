شوبير تعليقا على تشكيل المنتخب: “كل اللاعبين على قدر المسؤولية”

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن استعدادات منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا في كأس العالم 2026، مؤكدًا ثقته في اختيارات الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “هل حسام حسن ممكن يفاجئنا بحمزة عبد الكريم من البداية؟ أنا لا أعتقد أنه سيدفع به أساسيًا، لكنه سيكون له دور خلال أحداث اللقاء. نحن نمتلك دكة بدلاء قوية جدًا، ولو لعب تريزيجيه فهناك زيكو على الدكة أو العكس، بالإضافة إلى زيزو ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وحمزة، وكلهم عناصر قادرة على صناعة الفارق.”

وأضاف أن قوة قائمة المنتخب تمنح الجهاز الفني مرونة كبيرة خلال المباراة، مشددًا على ضرورة استغلال العناصر المتاحة بالشكل الأمثل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره النيوزيلندي غدًا الاثنين الموافق 22 يونيو، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم 2026.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة، على ملعب بي سي بلايس في كندا، وسط آمال جماهيرية بتحقيق نتيجة إيجابية تعزز مشوار الفراعنة في البطولة.