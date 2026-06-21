محمد بركات يتوقع تغييرات في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا

توقع محمد بركات، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن يجري حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تعديلات على تشكيل الفراعنة خلال مواجهة نيوزيلندا المقبلة في كأس العالم 2026.

وأوضح بركات خلال استضافته في برنامج “يا مساء الأنوار” مع الإعلامي مدحت شلبي المذاع عبر قناة MBC مصر 2، أن المنتخب النيوزيلندي يمتلك أسلحة مختلفة عن بلجيكا، أبرزها الاعتماد على المهاجم كريس وود الذي يتميز بقوته الكبيرة في الكرات الهوائية وقدرته على الفوز بالثنائيات.

وأشار إلى أن اللاعب يمثل محطة هجومية مهمة لفريقه ويمنح زملاءه فرصًا عديدة للتقدم من الخلف وصناعة الخطورة على المرمى.

وأضاف بركات أنه يفضل مشاركة حمدي فتحي في خط الوسط بدلًا من مهند لاشين، إلى جانب الدفع بأحد الثلاثي رامي ربيعة أو حسام عبد المجيد أو محمد عبد المنعم في قلب الدفاع، للاستفادة من قدراتهم المميزة في التعامل مع الكرات العالية.