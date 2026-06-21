عمرو أنور: مواجهة السعودية وإسبانيا صعبة جدا.. المغرب منتخب قوي

أكد عمرو أنور، نجم الكرة المصرية السابق، أن مباراة السعودية وإسبانيا في كأس العالم 2026 ستكون من أقوى مباريات الجولة، مشيرًا إلى صعوبة المواجهة على المنتخب السعودي.

وأوضح أنور، خلال استضافته في برنامج “يا مساء الأنوار” مع الإعلامي مدحت شلبي المذاع عبر قناة MBC مصر 2، أن إسبانيا ستدخل اللقاء بهدف تحقيق الفوز، خاصة بعد تعادلها السلبي في الجولة الأولى، وهو ما يجعلها أكثر ضغطًا في اللقاء المقبل.

وقال إن المنتخب الإسباني لم يكن موفقًا في مباراته الأولى أمام كاب فيردي، مشيرًا إلى أنه لو استغل الفرص بشكل أفضل لحقق فوزًا كبيرًا قد يصل إلى 4 أهداف.

وواصل بأن المباراة في المجمل ستكون صعبة للغاية على المنتخبين.



أشاد عمرو أنور بالمستوى الذي يقدمه منتخب المغرب في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفريق يظهر بشخصية قوية واستمرارية واضحة في الأداء.

وأوضح أن المنتخب المغربي قدم مباراة قوية أمام البرازيل في الجولة الأولى، ثم واصل تألقه في مباراة اسكتلندا ونجح في التسجيل مبكرًا.

وقال إن تسجيل هدف مبكر يعكس قوة شخصية الفريق وقدرته على فرض أسلوبه داخل الملعب منذ اللحظة الأولى.

وأضاف أن المنتخب المغربي يمتلك مقومات الاستمرار في البطولة والمنافسة على مراحل متقدمة.

وأكد عمرو أنور أن منتخب الأردن لا يزال يمتلك فرصة قوية للتأهل إلى الدور المقبل من كأس العالم 2026، رغم خسارته في الجولة الأولى.

وأوضح أن الفريق أضاع عدة فرص كانت كفيلة بتغيير نتيجة اللقاء، مشيرًا إلى أن نقص الخبرات كان أحد أسباب الخسارة.

وقال إن المنتخب الأردني يملك عناصر جيدة ويمكنه العودة للمنافسة بشرط تحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام الجزائر.

واختتم أن المواجهة الأخيرة أمام الأرجنتين ستكون صعبة للغاية، ما يجعل لقاء الجزائر هو الفرصة الأهم لاستمرار الحلم.