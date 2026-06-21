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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس الاتحاد السعودي: مواجهة إسبانيا فرصة لإثبات تطور الأخضر.. وقادرون على مفاجأة جديدة

منتخب السعودية
منتخب السعودية
محمد سمير

أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن المنتخب السعودي يمتلك القدرة على تحقيق نتيجة تاريخية أمام منتخب إسبانيا في بطولة كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن الأخضر لم يعد يشارك في المونديال لمجرد التواجد، بل للمنافسة أمام أقوى منتخبات العالم وإثبات حجم التطور الذي تشهده الكرة السعودية خلال السنوات الأخيرة.

ويستعد المنتخب السعودي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الإسباني ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، في مباراة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير بالنظر إلى قوة المنتخب الإسباني وتاريخه في البطولات الكبرى.

وقال ياسر المسحل في تصريحات لصحيفة “ماركا” الإسبانية إن المنتخب السعودي يدرك جيدًا قيمة المنافس الذي يواجهه، مؤكدًا أن المنتخب الإسباني يعد أحد أبرز القوى الكروية في العالم ويمتلك هوية فنية واضحة ولاعبين على أعلى مستوى.

وأضاف أن الاحترام الكبير الذي يكنه المنتخب السعودي لإسبانيا لا يعني الخوف منها، موضحًا أن الأخضر جاء إلى كأس العالم من أجل مواجهة المنتخبات الكبرى وقياس قدراته أمام أفضل مدارس كرة القدم في العالم.

وأشار رئيس الاتحاد السعودي إلى أن المنتخب الحالي يضم مزيجًا من عناصر الخبرة والشباب، إضافة إلى لاعبين اعتادوا الاحتكاك بنجوم عالميين بشكل مستمر في الدوري السعودي، وهو ما ساهم في رفع مستوى الفريق وزيادة طموحاته خلال السنوات الأخيرة.

وتحدث المسحل عن إمكانية تكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب السعودي أمام الأرجنتين في مونديال 2022، عندما فاز الأخضر على بطل العالم في واحدة من أكبر مفاجآت تاريخ البطولة.

وأوضح أن كرة القدم لا تعترف بالمستحيل، وأن ما حدث أمام الأرجنتين سيظل محطة مهمة في تاريخ الكرة السعودية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الطموح الحالي لا يقتصر على استعادة الذكريات فقط، بل يتمثل في مواصلة التطور وتحقيق إنجازات جديدة على الساحة العالمية.

وأكد أن الفوز على الأرجنتين منح اللاعبين والجماهير السعودية ثقة كبيرة، لكنه كان مجرد خطوة ضمن مشروع طويل المدى يهدف إلى الارتقاء بمستوى كرة القدم السعودية.

تطور كبير في منظومة الكرة السعودية

وكشف المسحل عن حجم التطور الذي شهدته كرة القدم السعودية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن عدد اللاعبين الصغار المسجلين ارتفع بشكل ملحوظ، كما توسعت مسابقات الفئات السنية لتشمل أعمارًا أصغر بهدف بناء قاعدة قوية للمستقبل.

وأضاف أن عدد المدربين العاملين في المنظومة الكروية السعودية شهد زيادة كبيرة، وهو ما يعكس حجم الاستثمار في تطوير المواهب وصناعة أجيال جديدة قادرة على المنافسة في أعلى المستويات.

رسالة قبل مواجهة إسبانيا

واختتم رئيس الاتحاد السعودي تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب السعودي يملك الشجاعة والطموح لمواجهة أي منافس، مشددًا على أن الهدف لا يتمثل في تحقيق مفاجأة عابرة، بل في ترسيخ صورة جديدة للكرة السعودية باعتبارها مشروعًا رياضيًا يتطور عامًا بعد عام.

وأكد المسحل أن مواجهة إسبانيا ستكون فرصة جديدة لإظهار ما وصل إليه المنتخب السعودي من تطور فني وتنظيمي، في ظل الطموحات الكبيرة التي يحملها الأخضر خلال مشاركته الحالية في كأس العالم 2026.

رئيس الاتحاد السعودي الاتحاد السعودي إسبانيا المنتخب السعودي ياسر المسحل كأس العالم 2026

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