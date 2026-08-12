ميلان يتمسك باستمرار ماينان ويرفض رحيله عن الفريق

أبدى نادى ميلان الإيطالى، تمسكه باستمرار حارس الفريق مايك ماينان، خلال منافسات الموسم المقبل.

وحسب ما ذكره موقع «فوتبول إيطاليا»، فإن المدرب البرتغالى روبن أموريم، المدير الفنى للنادى الإيطالى رفض رحيل الحارس الفرنسى.

ويرتبط الحارس الدولى الفرنسى بعقد مع ميلان ممتد حتى شهر يونيو من العام 2031.

وأشارت بعض التقارير الصحفية خلال الأيام القليلة الماضية إلى وجود اهتمام من جانب نادى النصر السعودى لضم الحارس الدولى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار إلى أن أموريم طلب من مسؤولى ميلان إغلاق أى مفاوضات مع أى نادٍ تخص التعاقد مع الحارس الدولى الفرنسى.

وختم بأن المدرب البرتغالى بصدد عقد جلسة مع ماينان، من أجل إقناعه بإغلاق ملف الرحيل عن النادى فى الميركاتو الجارى.