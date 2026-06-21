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وزير الصناعة يتفقد 3 مصانع ببني سويف.. ويؤكد: الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة في صدارة أولويات الدولة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الصناعة يتفقد 3 مصانع ببني سويف.. ويؤكد: الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة في صدارة أولويات الدولة

وزير الصناعة
وزير الصناعة
ولاء عبد الكريم


واصل المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، جولته بمحافظة بني سويف بتفقد مصنعين متخصصين في الصناعات المعدنية والملابس الجاهزة بمنطقة بياض العرب الصناعية، إلى جانب مصنع للصناعات الغذائية بمدينة بني سويف الجديدة، وذلك بحضور اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.
 

قطاعات ذات أولوية
 

وأكد الوزير خلال الجولة أن قطاعي الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة يأتيان في مقدمة الصناعات ذات الأولوية ضمن استراتيجية الصناعة المصرية 2030، لما يتمتعان به من قدرة كبيرة على توفير فرص العمل للشباب والسيدات، مشيراً إلى أن الصناعات المعدنية تمثل إحدى الصناعات التمكينية الأساسية التي تدعم مختلف الصناعات الهندسية وتساهم في تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.
 

صناعة معدنية متطورة
 

واستهل الوزير جولته بزيارة مصنع متخصص في إنتاج المواسير الصلب الملحومة ولوازمها، والمقام على مساحة 10 آلاف متر مربع باستثمارات تبلغ 451 مليون جنيه، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 160 ألف طن سنوياً، مع اعتماد كامل على المكون المحلي بنسبة 100%. 

كما اطلع الوزير على خطوط الإنتاج واستمع إلى شرح حول نشاط المصنع الذي يوجه جزءاً من إنتاجه للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي ويوفر 160 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
 

ملابس للتصدير
 

كما تفقد الوزير مصنعاً للملابس الجاهزة مقاماً على مساحة 10 آلاف متر مربع باستثمارات تصل إلى 25 مليون يورو، ويبلغ إنتاجه مليون قطعة سنوياً بنسبة مكون محلي 90%. واطلع على خطوط الخياطة والليزر والتعبئة والتغليف، حيث يصدر المصنع كامل إنتاجه إلى عدد من الأسواق الأوروبية، ويوفر نحو 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يعكس قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
 

أكبر مصنع للخميرة
 

واختتم الوزير جولته بزيارة أكبر مصنع لإنتاج الخميرة في الشرق الأوسط، والمقام على مساحة تتجاوز 123 ألف متر مربع ضمن مشروع صناعي متكامل يشهد توسعات جديدة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع نحو 254.9 ألف طن سنوياً، فيما تصل صادراته إلى 79 دولة حول العالم بقيمة تبلغ 160 مليون دولار سنوياً، مع توفير 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
 

دعم الصادرات
 

واستمع الوزير إلى عرض تفصيلي حول منظومة الإنتاج وعمليات التخمير وخطط التوسع بالمصنع، كما تفقد المخازن والشحنات المخصصة للتصدير، مؤكداً أهمية تعظيم القيمة المضافة للصناعات الغذائية وزيادة قدرتها على النفاذ للأسواق الخارجية بما يدعم مستهدفات الدولة في تعزيز الصادرات الصناعية.
 

تنمية صناعية متسارعة
 

من جانبه، أكد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف أن المحافظة تواصل دعم القطاع الصناعي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن المناطق الصناعية بالمحافظة تشهد توسعات واستثمارات متزايدة تعكس جاهزية بني سويف لاستقبال المزيد من المشروعات الصناعية والإنتاجية خلال المرحلة المقبلة.

الصناعة الصناعات الغذائية الملابس الجاهزة

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