اتفاقية لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 11.45 ميجاوات لدعم استدامة صناعة الأسمنت

أعلنت شركة تيتان مصر عن توقيع اتفاقية طويلة الأجل لشراء الطاقة مع شركة سولاريز إيجيبت، لتطوير وإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 11.45 ميجاوات لصالح شركة أسمنت بني سويف، إحدى شركات تيتان مصر، وذلك في إطار تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة ودعم جهود التحول نحو صناعة أكثر استدامة.

وبموجب الاتفاقية، التي تمتد لمدة 25 عاماً، تتولى سولاريز إيجيبت مسؤولية تطوير وتمويل وإنشاء وامتلاك وتشغيل وصيانة المحطة، لتوفير إمدادات من الكهرباء المتجددة لشركة أسمنت بني سويف من خلال نموذج اتفاقيات شراء الطاقة (PPA)، بما يتيح الاستفادة من الطاقة النظيفة دون الحاجة إلى استثمارات رأسمالية مباشرة.

ومن المتوقع أن تسهم المحطة في توفير جزء مهم من احتياجات شركة أسمنت بني سويف من الطاقة الكهربائية، بما يدعم استراتيجية تيتان مصر الرامية إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتقليل الأثر البيئي للعمليات الصناعية، إلى جانب تعزيز تنافسية قطاع الأسمنت المصري.

وقال عمرو رضا، الرئيس التنفيذي لشركة تيتان مصر:

"تمثل هذه الاتفاقية خطوة جديدة في مسيرة تيتان مصر نحو بناء صناعة أكثر استدامة وكفاءة، حيث نواصل الاستثمار في الحلول المبتكرة التي تدعم خفض الانبعاثات الكربونية وتعزز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع أهدافنا طويلة الأجل ويخلق قيمة اقتصادية وبيئية مستدامة."

من جانبه، قال محمد الفولي، رئيس القطاع التجاري بشركة سولاريز إيجيبت:"نفخر بشراكتنا مع تيتان مصر في هذا المشروع الذي يعكس الدور المتزايد للطاقة المتجددة في دعم القطاع الصناعي، ويقدم نموذجاً ناجحاً للتعاون بين الصناعة والطاقة النظيفة لتحقيق مستقبل أكثر استدامة."

يأتي المشروع في إطار التزام الشركتين بدعم جهود الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز دور الطاقة المتجددة في دعم التنمية الصناعية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية