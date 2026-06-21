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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع التضخم في سلطنة عُمان بنسبة 3.8%على أساس سنوي

سلطنة عُمان
سلطنة عُمان
علياء فوزى

سجل المؤشر العام لأسعار المستهلكين، الذي يقيس التضخم، في سلطنة عُمان ارتفاعا بنسبة 3.8% في مايو الماضي مقارنة بالشهر المماثل من عام 2025، وفق بيانات أصدرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.


كما سجل متوسط التضخم خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026 ارتفاعاً بنسبة 2.8%.


مجموعة السلع الشخصية المتنوعة في الصدارة

وأظهرت البيانات تصدر مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات قائمة المجموعات الأكثر ارتفاعًا في الأسعار، بنسبة 9.6% تلتها مجموعة النقل بنسبة 9.2 %، ثم مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بارتفاع نسبته 6.6 %، وجاءت مجموعة المطاعم والفنادق في المرتبة الرابعة بارتفاع نسبته 4.7 %، تلتها مجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة بنسبة 3.1 %، ومجموعة التعليم بنسبة 2.2 %.
 

كما ارتفعت أسعار مجموعة الصحة بنسبة 1.8 %، ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة طفيفة بلغت 0.3 %، في حين استقرت أسعار كل من مجموعة الملابس والأحذية، ومجموعة الاتصالات، ومجموعة التبغ دون أي تغيير يُذكر.
 

على الجانب الآخر، انخفضت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة طفيفة بلغت 0.3 %.

سلطنة عُمان التضخم مجموعة النقل المواد الغذائية المعدات المنزلية

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