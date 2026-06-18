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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح النسخة الـ32 لبطولة البحر المتوسط للكاراتيه بالإسكندرية (صور)

افتتاح بطولة البحر المتوسط للكاراتيه
افتتاح بطولة البحر المتوسط للكاراتيه
أحمد بسيوني

شهد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية افتتاح منافسات النسخة الثانية والثلاثين من بطولة البحر المتوسط للكاراتيه، والتي تستضيفها المدينة خلال الفترة من 17 إلى 21 يونيو الجاري بنادي الاتحاد السكندري، وسط مشاركة دولية واسعة.

تفاصيل الفرق والدول المشاركة

والتى تشهد مشاركة 15 دولة يمثلها 543 لاعبًا ولاعبة يتنافسون في المراحل السنية تحت 14 سنة، وتحت 16 سنة، وتحت 18 سنة، وتحت 21 سنة، في منافسات تعكس المستوى الفني المتميز لرياضة الكاراتيه بدول حوض البحر المتوسط.

وخلال كلمته، رحب المهندس أيمن عطية بجميع الوفود واللاعبين المشاركين، متمنيًا لهم مشاركة رياضية متميزة تجسد قيم التنافس والصداقة بين الشعوب.

وأكد محافظ الإسكندرية أن النجاحات المتواصلة التي تحققها مصر في استضافة وتنظيم البطولات الرياضية الكبرى تأتي في ظل الرعاية والدعم المستمر من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاعي الشباب والرياضة، إيمانًا بدورهما في بناء الإنسان وتعزيز مكانة الدولة على المستويين الإقليمي والدولي.

مشيرًا إلى أن استضافة الإسكندرية لهذه النسخة من البطولة تعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها المحافظة وقدرتها على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى وفق أعلى المعايير الدولية، حيث تمثل البطولة فرصة مهمة لتعزيز التبادل الثقافي والرياضي بين شعوب دول البحر المتوسط.

ومن جانبه، رحب الكابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه بمحافظ الإسكندرية والوفود المشاركة، مؤكدًا أن مصر أصبحت وجهة عالمية لاستضافة وتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية، مشيرًا إلى أن نجاح أي بطولة لا يقتصر على حسن التنظيم فحسب، بل يمتد إلى ما تشهده من منافسات قوية تعكس القيم الفنية والأخلاقية لرياضة الكاراتيه.

حضر افتتاح البطولة؛ السيد البشير شريف رئيس اتحاد البحر الأبيض المتوسط للكاراتيه ونائب رئيس الاتحاد الدولي، الدكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحاد العربي للكاراتيه، واللواء حازم بدر الدين نائب المنطقة الشمالية العسكرية، والدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، والأستاذ إبراهيم شعبان نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، إلى جانب عدد من المسؤولين والقيادات الرياضية.

الإسكندرية الكاراتيه المتوسط بطولة النسخة الـ32 من البطولة

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