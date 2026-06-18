نائب ترامب يهدد إيران: مضيق هرمز لن يبقى ورقة ابتزاز للاقتصاد العالمي

أعلن نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، للصحفيين يوم الخميس، أن الاتفاق النهائي مع إيران سيُعالج مسألة تشغيل مضيق هرمز على المدى الطويل، مؤكدًا أن اتفاقًا أكثر استدامة مع إيران يجب أن يضمن عدم استخدام هذا الممر المائي الحيوي "كنقطة اختناق للاقتصاد العالمي مرة أخرى".

وأضاف فانس: "نعتقد أن الممرات المائية الدولية يجب أن تكون مجانية"، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعها رئيسا الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع "تنص على أن العمانيين والإيرانيين وتحالف ساحل الخليج سيعملون معًا على وضع إطار أمني مناسب للمضيق في المستقبل".

وأضاف فانس أن إدارة ترامب تعمل مع الحلفاء الإقليميين لضمان إدراج هذا البند في الاتفاق النهائي.

وقال نائب الرئيس الأمريكي: "وإذا لم يُدرج هذا البند في الاتفاق النهائي، فلن يكون هناك اتفاق نهائي".