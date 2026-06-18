فانس يدافع عن موقف إدارة ترامب المتغير بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني

دافع نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، عن موقف إدارة ترامب المتغير بشأن السماح لإيران بالحصول على صواريخ باليستية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة قد أضعفت بشكل كبير قدرات إيران، وأنها تسمح لها بامتلاك "حق الدفاع عن النفس".

وقال فانس يوم الخميس في غرفة الإحاطة الإعلامية بالبيت الأبيض: "لقد دمرنا عددًا كبيرًا من صواريخهم الباليستية، بل وحتى منصات إطلاقها. لم يقتصر الأمر على الرصاص فحسب، بل شمل المنصة نفسها، وهذا ما كنا بارعين للغاية في تدميره".

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء بأنه يؤيد منح إيران "بعض" الصواريخ الباليستية التقليدية، والتي قال إنها "ليست هي المشكلة"، على الرغم من أنه كان قد دعا سابقًا إلى القضاء على تهديد برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

وأضاف فانس أنه كجزء من الاتفاق النهائي، تتوقع الولايات المتحدة ألا تتمكن إيران من "بناء صواريخ قادرة على تهديد العالم بأسره".

وتابع قائلاً: "ما نريد أن نراه هو أن إيران لا تمول عدم الاستقرار الإقليمي، ولا تمول الإرهاب الإقليمي، وبالطبع لا تحاول إعادة بناء برنامجها للأسلحة النووية".