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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فانس: الكونجرس الأمريكي سيُطلع على تفاصيل الاتفاق مع إيران قريبا جدا

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
القسم الخارجي

صرح نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، بأن إدارة ترامب تعتزم إطلاع المشرعين رسميًا على مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران "قريبًا جدًا"، وذلك في ظل تزايد الانتقادات الموجهة للاتفاق من كلا الحزبين.

وقال فانس للصحفيين في غرفة الإحاطة الإعلامية بالبيت الأبيض: "نعتزم إطلاع الكونجرس قريبًا جدًا"، مضيفًا أنه من المتوقع أن يتسلم المشرعون "النسخة الرسمية من الوثيقة الموقعة" اليوم.

وأضاف: "سنحرص بالطبع على أن يُطلع الفريق الكونجرس على التفاصيل، وأن يجيب على استفساراتهم".

وأوضح فانس أن الإدارة قدمت إحاطات غير رسمية لأعضاء الكونجرس خلال الأسبوع الماضي، وستواصل القيام بذلك، لكن سيتم تحديد موعد الإحاطة الرسمية قريبًا، وذلك بحسب مواعيد انعقاد جلسات المشرعين.

وقد انتقد بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الاتفاق علنًا، بمن فيهم السيناتور تيد كروز من تكساس، الذي حذر من أن خطط إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار "خطأ". 

وأشار السيناتور جون كورنين من تكساس إلى أن الاتفاقية "مُختلطة النتائج في أحسن الأحوال"، بينما وصفها السيناتور بيل كاسيدي من لويزيانا بأنها "أسوأ خطأ في السياسة الخارجية منذ عقود".

كما أبدى السيناتور ليندسي غراهام من كارولاينا الجنوبية، حليف ترامب، بعض التحفظات بشأن الاتفاقية، لكنه قال يوم الأربعاء إنه بعد مناقشات مع المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، يعتقد أن التوقيع "سيكون مفيدًا للولايات المتحدة".

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