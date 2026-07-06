تصعيد إسرائيلي مكثف في قطاع غزة واستهدافات تطال النازحين والصيادين

قال بشير جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية» من دير البلح، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي صعّد منذ فجر اليوم هجماته على قطاع غزة، عبر غارات جوية وقصف مدفعي متواصل، إلى جانب تحليق مكثف للطائرات المسيرة، مشيرا إلى أن أحدث الغارات استهدفت خيمة للنازحين في منطقة المواصي، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين.

وأضاف جبر أن غارة أخرى استهدفت مركبة مدنية على شارع الرشيد غرب خان يونس، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة عدد آخر، فيما استهدفت غارة سيارة متوقفة جنوب دير البلح دون وقوع إصابات، كما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد رجل وزوجته وإصابة أكثر من 15 شخصا.

وأوضح أن الاستهدافات طالت أيضا الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر، حيث أصيب 3 منهم، مؤكدا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل استخدام قواته الجوية والبرية والبحرية، بالتزامن مع عمليات نسف واسعة في المناطق الشرقية لمدينتي خان يونس وغزة، خاصة في حيي الشجاعية والتفاح.