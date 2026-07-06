أفعى بطول 160 سم تثير الذعر بالإسماعيلية

شهدت قرية الواصفية التابعة لمركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية واقعة مثيرة، بعدما تمكن مفتش التموين علي سعيد شعيب من القضاء على أفعى ضخمة بلغ طولها نحو 160 سنتيمترًا، قبل أن تتمكن من التسلل إلى داخل منزله، في واقعة أثارت حالة من القلق بين الأهالي.



وقال علي سعيد شعيب إنه فور عودته من عمله، فوجئ بنجله يخبره بوجود أفعى كبيرة تتسلق إحدى الأشجار داخل حديقة المنزل، الأمر الذي دفعه إلى التحرك سريعًا للتعامل معها، خوفًا على أفراد أسرته.



وأوضح أنه استخدم سلاحه المرخص، وأطلق عيارًا ناريًا أصاب الأفعى، ما أدى إلى نفوقها في الحال قبل أن تشكل خطرًا على سكان المنزل.



وأضاف شعيب أنه لم يسبق له مشاهدة أفعى بهذا الحجم من قبل، مشيرًا إلى أن طولها بلغ نحو 160 سم، وهو ما أثار مخاوفه من احتمال وجود ثعابين أخرى بالمنطقة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

وناشد المواطنين بضرورة توخي الحذر، وعدم الاقتراب من الزواحف حال ظهورها، مع سرعة إبلاغ الجهات المختصة للتعامل معها، حفاظًا على سلامة الأهالي، لافتًا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يدفع الثعابين إلى الخروج من جحورها والبحث عن أماكن أكثر برودة أو مصادر للمياه والغذاء.