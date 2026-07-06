رسائل عاجلة من الصحة للمواطنين بشأن لدغات الثعابين

أثار انتشار الثعابين وزيادة حالة اللدغ في بعض المحافظات الخوف لدي المواطنين ، لاسيما في المحافظات التي شهدت عدد من حالا اللدغ .

ومن جانبه قال الدكتور حسام عبدالغفار ، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، أن منظمة الصحة العالمية حدوث نحو ٥٫٤ مليون لدغة سنويًا، منها ١٫٨ إلى ٢٫٧ مليون حالة تسمّم فعلي، وما بين ٨١ ألفًا و١٣٨ ألف وفاة، مع ثلاثة أضعاف هذا العدد إعاقات دائمة.



لسعات العقارب عالميًا وإقليميًا:



تُقدَّر بأكثر من ١٫٢ مليون حالة سنويًا و٣٢٥٠ وفاة، بمعدل إماتة ٠٫٢٧٪. والأهم إقليميًا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمثّل نحو ٤٢٪ من العبء العالمي للسعات العقارب ونحو نصف الوفيات المرتبطة بها — رقم يفسّر الثقل الخاص للقضية في سياقنا الجغرافي.

رسائل عاجلة من الصحة للمواطنين بشان لدغات الثعابين

◄ تجنّب المشي حافي القدمين ليلًا في المناطق الريفية والصحراوية صيفًا.

◄ فحص الأحذية والفراش قبل الاستخدام، وعدم إدخال اليد في الشقوق والجحور.

◄ عند التعرّض: تثبيت الطرف المصاب وخفض حركته، والنقل الفوري مستلقيًا على الجانب الأيسر لتأمين المجرى الهوائي.

◄ الابتعاد تمامًا عن الكيّ والشقّ والمصّ والوصفات الشعبية.