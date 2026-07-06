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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

زيوت الطعام تتراجع .. وكرتونة البيض ترتفع .. أسعار السلع اليوم الاثنين

أسعار السلع اليوم الاثنين في الأسواق
أسعار السلع اليوم الاثنين في الأسواق
رانيا أيمن

واصلت أسعار السلع الغذائية في الأسواق، اليوم الاثنين 6 يوليو 2026، تسجيل تحركات متباينة، إذ تراجعت أسعار زيوت الطعام والسكر والدقيق والمكرونة والشاي، بينما ارتفعت كرتونة البيض العادي بقيمة 7.65 جنيه، في الوقت الذي انخفضت فيه كرتونة البيض البلدي بقيمة 5.87 جنيه، كما تراجعت أسعار البيض بالواحدة، فيما سجل العدس ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم. 

وفيما يلي أحدث أسعار البيض والسلع الغذائية في الأسواق.

أسعار البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض العادي 105.91 جنيه، بزيادة 7.65 جنيه.

بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 119.95 جنيه، بانخفاض 5.87 جنيه.

سعر البيض اليوم

سجل سعر البيضة البيضاء 4.20 جنيه، بانخفاض 0.20 جنيه.

بلغ سعر البيضة الحمراء 4.28 جنيه، بانخفاض 0.25 جنيه.

سجل سعر البيضة البلدي 4.84 جنيه، بانخفاض 0.28 جنيه

أسعار السلع التي تراجعت اليوم 
 

بلغ سعر الدقيق المعبأ 25.97 جنيه، بانخفاض 0.40 جنيه.

سجل سعر المكرونة المعبأة (400 جرام) 23.27 جنيه، بانخفاض 5.22 جنيه.

بلغ سعر المكرونة المعبأة (كيلو) 28.12 جنيه، بانخفاض 0.37 جنيه.

سجل سعر المكرونة السائبة 25.89 جنيه، بانخفاض 0.96 جنيه.

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بلغ سعر الفول المعبأ 61.40 جنيه، بانخفاض 0.06 جنيه.

سجل سعر الفول المجروش المعبأ 61.45 جنيه، بانخفاض 0.12 جنيه.

بلغ سعر العدس الصحيح المعبأ 63.76 جنيه، بانخفاض 2.74 جنيه.

الزيوت

سجل سعر زيت عباد الشمس 100.18 جنيه للتر، بانخفاض 0.93 جنيه.

بلغ سعر زيت الذرة 121.03 جنيه للتر، بانخفاض 0.03 جنيه.

سجل سعر البيضة البيضاء 4.20 جنيه، بانخفاض 0.20 جنيه.

بلغ سعر البيضة الحمراء 4.28 جنيه، بانخفاض 0.25 جنيه.

سجل سعر كرتونة البيض البلدي 119.95 جنيه، بانخفاض 5.87 جنيه.

بلغ سعر البيضة البلدي 4.84 جنيه، بانخفاض 0.28 جنيه.

سجل سعر شاي ليبتون 40 جرامًا 17.81 جنيه، بانخفاض 2.80 جنيه.

بلغ سعر الشاي 240.87 جنيه للكيلو، بانخفاض 4.62 جنيه.

أسعار السلع التي ارتفعت اليوم

سجل سعر الأرز المعبأ 34.95 جنيه، بزيادة 0.03 جنيه.

بلغ سعر العدس الصحيح المعبأ 69.22 جنيه، بزيادة 2.72 جنيه.

سجل سعر العدس الأصفر المعبأ 68.93 جنيه، بزيادة 2.07 جنيه.

بلغ سعر كرتونة البيض العادي 105.91 جنيه، بزيادة 7.65 جنيه.

سجل سعر شاي العروسة 40 جرامًا 10.96 جنيه، بزيادة 0.01 جنيه.

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