مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في منطقة النبطية بلبنان واستشهاد 4 أشخاص

ارتكبت القوات الإسرائيلية مجزرة بشعة في منطقة النبطية الفوقا، حيث ارتقى 4 شهداء جراء استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق البلدة.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ موجه سيارة أثناء مرورها في المنطقة، ما أدى إلى احتراقها واستشهاد جميع من كانوا بداخلها على الفور، قرب دار المعلمين والمعلمات في النبطية الفوقا.

وعملت فرق الإسعاف من الصليب الأحمر اللبناني وكشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية الإسلامية والدفاع المدني على نقل الشهداء إلى مستشفيات النبطية، وسط حالة من التوتر والاستنكار في المنطقة.