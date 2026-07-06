الدفاع الروسية: إحباط هجوم واسع النطاق للقوات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط هجوم واسع النطاق حاولت القوات الأوكرانية شنه على أهداف خارج نطاق منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها اليوم / الاثنين /، أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أنه في الليلة الماضية حاول نظام كييف شن هجوم واسع النطاق على الأراضي الروسية باستخدام 625 طائرة مسيّرة هجومية بعيدة المدى ضد أهداف خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة، حيث تم إسقاط 613 هدفًا جويًا فوق المناطق الروسية.

وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من هذا الهجوم كان رغبة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قبيل قمة الناتو في أنقرة، في إظهار استعداده لضرب أهداف مدنية في روسيا الاتحادية من الأراضي الأوكرانية.

وأضافت أن الضربة كانت تركز على إلحاق الضرر بمنشآت البنية التحتية المدنية للوقود والطاقة، وخطوط الإمداد اللوجستي في المناطق الروسية، بما في ذلك مقاطعات لينينغراد وبريانسك وبيلغورود وياروسلافل وكالوغا وكورسك، بالإضافة إلى جمهورية القرم.

وحول إعادة تأهيل المنشآت المدنية المتضررة جراء هجوم القوات المسلحة الأوكرانية، لفت البيان إلى أنه سيتم قريبًا إعادة تأهيل المنشآت المدنية المنفردة المتضررة جراء الهجوم.