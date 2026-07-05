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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البيض والسكر والزيت.. انخفاضات مفاجئة في أسعار السلع الغذائية اليوم

أسعار السلع
أسعار السلع
محمد صبيح

واصلت أسعار السلع الغذائية الأساسية الأساسية في الأسواق المصرية تحركاتها المتباينة، اليوم الأحد 5 يوليو 2026، مع غلبة التراجعات على معظم الأصناف الرئيسية، يتصدرها البيض البلدي والمكرونة والسكر والزيوت، بينما شهدت سلع محدودة زيادات سعرية، في مقدمتها العدس الأصفر المعبأ.

أسعار السلع الغذائية 

كرتونة البيض: 95.80 جنيه – التغير: انخفاض 3.65 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 118.39 جنيه – التغير: انخفاض 7.76 جنيه.

البيضة البيضاء: 3.98 جنيه – التغير: انخفاض 0.18 جنيه.

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البيضة الحمراء: 4.12 جنيه – التغير: انخفاض 0.14 جنيه.


البيضة البلدي: 4.69 جنيه – التغير: انخفاض 0.21 جنيه.


كيلو الأرز المعبأ: 34.63 جنيه – التغير: انخفاض 0.41 جنيه.

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كيلو الفول المعبأ: 60.94 جنيه – التغير: انخفاض 3.77 جنيه.

كيلو الفول المجروش: 61.03 جنيه – التغير: انخفاض 4.10 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.73 جنيه – التغير: انخفاض 2.28 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 99.32 جنيه – التغير: انخفاض 3.80 جنيه.

الزيوت والسمن

متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس: 100.27 جنيه – التغير: انخفاض 2.85 جنيه.

لتر زيت الذرة: 119.24 جنيه – التغير: انخفاض 3.69 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 33.88 جنيه – التغير: انخفاض 3.62 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.56 جنيه – التغير: انخفاض 1.03 جنيه.

عبوة المكرونة 400 جرام: 22.45 جنيه – التغير: انخفاض 7.14 جنيه.

كيلو المكرونة السائبة: 25.61 جنيه – التغير: انخفاض 0.93 جنيه.

كيلو العدس المعبأ الصحيح: 66.83 جنيه – التغير: انخفاض 3.29 جنيه.

كيلو العدس الأصفر المعبأ: 64.33 جنيه – التغير: انخفاض 5.79 جنيه.

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

عبوة شاي العروسة 40 جرامًا: 10.76 جنيه – التغير: انخفاض 0.61 جنيه.

عبوة شاي ليبتون 40 جرامًا: 12.62 جنيه – التغير: انخفاض 0.41 جنيه.

كيلو العدس الأصفر المعبأ: 69.53 جنيه – التغير: ارتفاع 3.06 جنيه.

أسعار السلع البيض البلدي والمكرونة والسكر والزيوت كيلو العدس الأصفر عبوة شاي ليبتون

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