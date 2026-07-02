ضبط أكثر من 130 طنًا من السلع والزيوت والمواد الغذائية المخالفة والمدعمة

في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية والتجارية، وتشديد الحملات الميدانية لمكافحة الغش التجاري وتهريب السلع المدعمة، واصلت الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة، بالتنسيق مع مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات، تنفيذ حملات موسعة في 11 محافظة، أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من السلع والمواد الغذائية المخالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب إحباط محاولات لتهريب المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز والسلع المدعمة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المخالفين.

ضبط أكثر من 130 طنًا من الزيوت والسلع الغذائية والمواد الخام والمنتجات المخالفة

وأسفرت الحملات عن ضبط أكثر من 130 طنًا من الزيوت والسلع الغذائية والمواد الخام والمنتجات المخالفة، وإحباط محاولة تهريب 450 أسطوانة بوتاجاز، فضلًا عن تحرير محضر لتجميع 5250 لترًا من السولار بالمخالفة للقانون، في إطار جهود الوزارة لإحكام الرقابة على الأسواق، والحفاظ على الدعم، وصون صحة المواطنين.

وفي محافظة دمياط، تم ضبط أحد المصانع بمدينة دمياط الجديدة، حيث جرى التحفظ على 2.6 طن من العصائر، و600 كيلوجرام من المنتجات منتهية الصلاحية، وطنين من المنتجات غير المدون عليها أي بيانات وفي حالة غير جيدة، كما تم ضبط نصف طن من اللبن غير الصالح للاستهلاك الآدمي داخل أحد معامل إنتاج الجبن.

وفي محافظة الأقصر، تمكنت الحملات من ضبط كميات من السكر التمويني المدعم قبل تهريبها وإعادة بيعها في السوق السوداء، كما تم ضبط 12 جوالًا من الدقيق البلدي المدعم استخراج 87.5% داخل أحد طواحين الغلال بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى طن من زيت الطعام منتهي الصلاحية.

وفي محافظة قنا، تم ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج العسل الأسود، والتحفظ على كميات كبيرة من مستلزمات الإنتاج المستخدمة بالمصنع.

وفي محافظة الفيوم، تم ضبط مصنع لتعبئة زيوت الطعام وتقليد العلامات التجارية، والتحفظ على أكثر من 6 أطنان من الزيت السائب، و420 كرتونة زيت معبأ مقلد، و2000 كرتونة فارغة، و2000 عبوة زيت تحمل علامات تجارية مختلفة، كما تم ضبط 84 شيكارة أسمدة مدعمة محظور تداولها خارج منظومة وزارة الزراعة.

وفي محافظة الدقهلية، تم ضبط مخزن يحتوي على أكثر من طن من الأسماك المملحة والفسيخ ومنتجات الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي محافظة مطروح، تم ضبط 356 كيلوجرامًا من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل مكان غير مرخص، بالإضافة إلى 450 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك.

وفي محافظة القاهرة، نجحت الأجهزة الرقابية في تتبع وضبط سيارة محملة بـ450 أسطوانة بوتاجاز أثناء محاولة تهريبها إلى محافظة الفيوم بالمخالفة للقانون.

وفي محافظة بني سويف، تم ضبط 24 طنًا من الفلفل الأسود وفول الصويا تُستخدم في عمليات الغش التجاري والإضرار بالصحة العامة، كما تم ضبط مصنع لإعادة تدوير وتعبئة زيت الطعام دون استيفاء الاشتراطات اللازمة، والتحفظ على 15 ألف زجاجة زيت ومستلزمات التصنيع والتعبئة.

وفي محافظة الشرقية، تم ضبط مصنع لإعادة تدوير زيوت الطعام المستعملة وإعادة طرحها بالأسواق، كما تم ضبط 17 طنًا من الدقيق البلدي المدعم استخراج 87.5% داخل مطحن غير مرخص، و9 أطنان من سماد اليوريا المدعم المحظور تداوله، بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من الأرز الأبيض غير المدون عليه سعر البيع للمستهلك، وضبط سيارة محملة بكميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم.

وفي محافظة أسيوط، أسفرت الحملات عن ضبط 85 طنًا من زيت الطعام المعاد تدويره، وكميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، و425 كيلوجرامًا من أسماك البلطي غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ونصف طن من الوجبات سريعة التحضير ومصنعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك، كما تم ضبط ذبيحة نافقة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 4 أطنان من اللحوم وكسر الأرز والبهارات منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك.

وفي محافظة الوادي الجديد، تم تحرير محضر لتجميع 5250 لترًا من السولار بمركز الداخلة بالمخالفة للقانون.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع محافظات الجمهورية، والتصدي بكل حسم لكافة صور الغش التجاري وتهريب السلع المدعمة وتداول السلع مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يحافظ على صحة المواطنين، ويصون الدعم المخصص لمستحقيه، ويعزز الانضباط داخل الأسواق ومنظومة تداول السلع.