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قفزة في أسعار زيوت الطعام وكرتونة البيض البلدي.. وهذه أبرز تحركات السلع اليوم الأربعاء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قفزة في أسعار زيوت الطعام وكرتونة البيض البلدي.. وهذه أبرز تحركات السلع اليوم الأربعاء

ارتفاع أسعار زيوت الطعام وتراجع سعر المكرونة وكرتونة البيض العادي اليوم
ارتفاع أسعار زيوت الطعام وتراجع سعر المكرونة وكرتونة البيض العادي اليوم
رانيا أيمن

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026، تباينًا ملحوظًا، مع تصدر البيض والمكرونة قائمة أكبر الانخفاضات، في حين واصلت الزيوت تسجيل زيادات جديدة. وجاءت أبرز التراجعات في أسعار كرتونة البيض التي انخفضت بنحو 5.54 جنيه، والمكرونة المعبأة 400 جرام التي تراجعت بقيمة 4.44 جنيه، بينما ارتفع سعر لتر زيت عباد الشمس بما يزيد على 3 جنيهات، وفقًا لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الزيت اليوم

سجل سعر لتر زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) 103.06 جنيه، بارتفاع 3.22 جنيه.

وسجل سعر آخر للتر زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) 102.78 جنيه، بزيادة 2.94 جنيه.

وبلغ سعر لتر زيت الذرة (أصناف متنوعة) 121.73 جنيه، مرتفعًا بقيمة 1.72 جنيه.

أبرز الانخفاضات في أسعار السلع اليوم

سجلت كرتونة البيض 99.17 جنيه، بانخفاض 5.54 جنيه.

وسجل العدس الصحيح المعبأ 63.77 جنيه للكيلو، متراجعًا بقيمة 4.99 جنيه.

وبلغ سعر المكرونة المعبأة 400 جرام 23.41 جنيه، بانخفاض 4.44 جنيه.

البقوليات

وسجل الشاي 237.76 جنيه للكيلو، متراجعًا بقيمة 1.18 جنيه.

وانخفض سعر السكر المعبأ إلى 34.48 جنيه للكيلو، بتراجع 0.34 جنيه.

وسجلت البيضة الحمراء 4.05 جنيه، بانخفاض 0.44 جنيه.

وسجلت البيضة البيضاء 3.92 جنيه، متراجعة بقيمة 0.42 جنيه.

سعر البيض اليوم

وانخفض سعر البيضة البلدي إلى 4.66 جنيه، بتراجع 0.19 جنيه.

وتراجع سعر الدقيق المعبأ إلى 25.59 جنيه للكيلو، بانخفاض 0.11 جنيه.

أبرز الارتفاعات في أسعار السلع اليوم

سجل الأرز المعبأ 35.34 جنيه للكيلو، بزيادة 0.67 جنيه.

وبلغ سعر الفول المعبأ 61.94 جنيه للكيلو، مرتفعًا بقيمة 1.88 جنيه.

وسجل المكرونة المعبأة كيلو 28.17 جنيه، بزيادة 0.32 جنيه.

وبلغ سعر المكرونة السائبة 25.58 جنيه للكيلو، مرتفعًا بقيمة 0.08 جنيه.

وسجل الفول المجروش 60.82 جنيه للكيلو، بزيادة 0.78 جنيه.

ووصل سعر العدس الأصفر المعبأ إلى 69.10 جنيه للكيلو، مرتفعًا بقيمة 0.41 جنيه.

وسجل العدس الصحيح المعبأ 69.17 جنيه للكيلو، بزيادة 0.41 جنيه.

منافذ لبيع السلع

وارتفعت كرتونة البيض البلدي إلى 120.46 جنيه، بزيادة 4.37 جنيه.

وسجلت عبوة شاي العروسة 40 جرام 10.82 جنيه، بزيادة 0.15 جنيه.

وسجلت عبوة شاي ليبتون 40 جرام 12.87 جنيه، بزيادة 0.22 جنيه.

أسعار السلع اليوم أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم في الأسواق سعر كيلو السكر اليوم سعر كيلو المكرونة اليوم سعر كرتونة البيض أسعار زيوت الطعام في الأسواق

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