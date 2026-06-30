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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع السكر والزيوت والمكرونة وارتفاع البيض.. تعرف على أسعار السلع اليوم قبل الشراء

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم في الأسواق
أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم في الأسواق
رانيا أيمن

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية صباح اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026 حالة من التباين، إذ واصلت أسعار عدد من السلع الرئيسية انخفاضها، على رأسها السكر والزيوت والمكرونة والدقيق والفول، في حين ارتفعت أسعار البيض والعدس، وسط استقرار نسبي في باقي السلع الغذائية.

وجاءت أسعار البيض في مقدمة السلع التي سجلت ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم، حيث ارتفع متوسط سعر كرتونة البيض إلى 104.71 جنيه بزيادة 7.02 جنيه مقارنة بالفترة السابقة، 

كما صعد سعر العدس الصحيح إلى 68.76 جنيه للكيلو، 

السلع الأساسية

وسجل العدس الأصفر 68.69 جنيه للكيلو، 

بينما ارتفع زيت الذرة بشكل طفيف ليسجل 120.01 جنيه للتر.

في المقابل، واصلت عدة سلع أساسية تراجعها، حيث انخفض سعر السكر المعبأ إلى 34.82 جنيه للكيلو، 

وتراجع سعر الدقيق المعبأ إلى 25.70 جنيه، 

كما انخفض سعر زيت عباد الشمس ليسجل بين 98.23 و99.84 جنيه للتر بحسب الصنف، 

منافذ لبيع السلع

وتراجعت أسعار المكرونة المعبأة والسائبة، إلى جانب انخفاض أسعار الفول المعبأ والمجروش، فيما سجل البيض البلدي تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالفترة السابقة.

أسعار السلع الغذائية اليوم

سعر الأرز المعبأ
34.67 جنيه للكيلو.

سعر الفول المعبأ
60.06 جنيه للكيلو.

سعر الفول المجروش
60.04 جنيه للكيلو.

سعر الدقيق المعبأ
25.70 جنيه للكيلو.

سعر السكر المعبأ
34.82 جنيه للكيلو.

سعر زيت عباد الشمس
99.84 جنيه للتر.

سعر زيت عباد الشمس
98.23 جنيه للتر.

سعر زيت الذرة
120.01 جنيه للتر.

سعر المكرونة المعبأة 400 جرام
25.32 جنيه.

سعر المكرونة المعبأة كيلو
27.85 جنيه.

سعر المكرونة السائبة
25.50 جنيه للكيلو.

سعر العدس الصحيح
68.76 جنيه للكيلو.

سعر العدس الأصفر
68.69 جنيه للكيلو.

سعر البيض

سجل متوسط سعر كرتونة البيض 104.71 جنيه.

بلغ سعر البيضة البيضاء 4.34 جنيه.

بلغ سعر البيضة الحمراء 4.49 جنيه.

سعر البيض اليوم

سجلت كرتونة البيض البلدي 116.09 جنيه.

بلغ سعر البيضة البلدي 4.85 جنيه.

سعر شاي العروسة 40 جرام
10.67 جنيه للعبوة.

سعر شاي ليبتون 40 جرام
12.65 جنيه للعبوة.

سعر الشاي
238.94 جنيه للكيلو.

أسعار السلع اليوم أسعار السلع الغذائية في الأسواق سعر كيلو السكر اليوم سعر كيلو الدقيق اليوم سعر كيلو الأرز اليوم سعر كرتونة البيض اليوم سعر كرتونة البيض البلدي

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