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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

على عكس ارتفاع البيض.. انخفاض أكتر من 10 سلع غذائية اليوم في الأسواق

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم في الأسواق
أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم في الأسواق
رانيا أيمن

شهدت أسعار السلع الأساسية في الأسواق المصرية اليوم الاثنين 29 يونيو 2026، تراجعًا ملحوظًا شمل أكثر من 10 سلع غذائية، أبرزها الفول والمكرونة والدقيق والسكر والشاي، في حين ارتفعت أسعار عدد محدود من السلع على رأسها البيض والعدس الأصفر وزيت الذرة، وفقًا لآخر البيانات الرسمية لمتوسطات أسعار السلع الاستهلاكية.

أسعار البيض اليوم الاثنين 29 يونيو 2026

سجلت أسعار البيض اليوم تباينًا، وجاءت كالتالي:

كرتونة البيض الأبيض: 104.71 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 116.09 جنيه.

سعر البيض اليوم

سعر البيضة البيضاء: 4.34 جنيه.

سعر البيضة البلدي: 4.85 جنيه.

أسعار السلع التي انخفضت اليوم

سجل كيلو الأرز المعبأ 34.67 جنيه اليوم بعد انخفاض بقيمة 0.03 جنيه.

سجل كيلو الفول المعبأ 60.06 جنيه بعد انخفاض بقيمة 3.25 جنيه.

سجل كيلو الدقيق المعبأ 25.70 جنيه بعد انخفاض بقيمة 1.10 جنيه.

اسعار البقوليات

سجل لتر زيت عباد الشمس 98.23 جنيه بعد انخفاض بقيمة 2.85 جنيه.

سجل كيلو السكر المعبأ 34.82 جنيه بعد انخفاض بقيمة 1.20 جنيه.

سجلت عبوة المكرونة (400 جرام) 25.32 جنيه بعد انخفاض بقيمة 3 جنيهات.

سجل كيلو المكرونة المعبأة 27.85 جنيه بعد انخفاض بقيمة 0.47 جنيه.

سجل كيلو العدس الصحيح 61.76 جنيه بعد انخفاض بقيمة 5.58 جنيه.

سجل كيلو المكرونة السائبة 25.50 جنيه بعد انخفاض بقيمة 1.44 جنيه.

سجل كيلو الفول المجروش 60.04 جنيه بعد انخفاض بقيمة 4.29 جنيه.

سجل سعر البيضة البيضاء 4.34 جنيه بعد انخفاض بقيمة 0.20 جنيه.

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سجلت كرتونة البيض البلدي 116.09 جنيه بعد انخفاض بقيمة 9.94 جنيه.

سجلت البيضة البلدي 4.85 جنيه بعد انخفاض بقيمة 0.36 جنيه.

سجلت عبوة شاي العروسة (40 جم) 10.67 جنيه بعد انخفاض بقيمة 0.35 جنيه.

سجلت عبوة شاي ليبتون (40 جم) 12.65 جنيه بعد انخفاض بقيمة 0.23 جنيه.

سجل كيلو الشاي 238.94 جنيه بعد انخفاض بقيمة 6.19 جنيه.

أسعار السلع التي ارتفعت اليوم

سجل كيلو العدس الصحيح 68.76 جنيه بعد ارتفاع بقيمة 1.42 جنيه.

سجلت كرتونة البيض 104.71 جنيه بعد ارتفاع بقيمة 7.02 جنيه.

سجلت البيضة الحمراء 4.49 جنيه بعد ارتفاع بقيمة 0.24 جنيه.

سجل كيلو العدس الأصفر المعبأ 68.69 جنيه بعد ارتفاع بقيمة 1.49 جنيه.

سجل لتر زيت الذرة 120.01 جنيه بعد ارتفاع بقيمة 0.81 جنيه.

أسعار السلع اليوم أسعار السلع الغذائية سعر كيلو السكر اليوم سعر كيلو الدقيق اليوم سعر كرتونة البيض اليوم سعر كيلو الأرز اليوم

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